Kalkylingenjör
2025-10-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
, Göteborg
, Linköping
, Stockholm
, Solna
Kalkylingenjör till Lindinvent
Lindinvent söker nu en ingenjör där fokus ligger på att lyssna och förstå våra kunders tekniska behov, för att sedan guida dem genom våra avancerade tekniska lösningar. Vi erbjuder en trygg arbetsplats hos en växande arbetsgivare. Vi drivs av att ligga i absolut framkant vad gäller energieffektiva lösningar för innemiljö med minsta möjliga miljöpåverkan, då hållbarhet är av strategisk vikt för vårt företag. Vi sätter en ära i att vara hållbara och verkar för ett bättre klimat - både inomhus och globalt.
Rollen Som kalkylingenjör hos oss ansvarar du för att utifrån tekniska underlag och ta fram kostnadseffektiva och hållbara lösningar för våra framtida projekt. Du beräknar och presenterar anbud, där du tydligt kommunicerar hur våra produkter och system kan uppfylla kundernas behov.
Du arbetar nära våra kunder så som konsulter och entreprenörer för att skapa långsiktiga relationer baserade på teknisk expertis och förståelse. Med din djupgående branschkunskap och analytiska förmåga bygger du broar mellan vår teknik och kundernas nuvarande samt framtida utmaningar, så att de får de bästa förutsättningarna för att skapa hållbara och effektiva fastigheter.

Dina arbetsuppgifter
Anbudsberäkning baserat på tekniska underlag som ritningar och beskrivningar.
Skrivning av anbud med tydlig och korrekt presentation av reservationer.
Framtagning av lösningsförslag som är både tekniskt korrekta och ekonomiskt kostnadseffektiva.
Ge teknisk support till konsulter, entreprenörer och fastighetsägare genom produktinformation och systemuppbyggnad.
Uppföljning av anbud inklusive kontroll av budgetpriser och merförsäljning i pågående projekt.
Delta i externa möten via telefon, webb och fysiskt med entreprenörer, konsulter och fastighetsägare.
Delta i interna möten såsom veckomöten, regionmöten och konferenser.
Ansvara för orderläggning och interna beställningar av produkter till projekten.
Vi söker dig som har:
En ingenjörsutbildning från universitet eller högskola inom relevant område, alternativt en yrkesinriktad ingenjörsutbildning inom VVS eller annan motsvarande utbildning.
Du har en teknisk bakgrund eller intresse, gärna inom ventilation, VVS, bygg, el, fastighetsstyrning eller automation.
Du har antagligen erfarenhet från roller som kalkylingenjör, teknisk säljare, projektledare eller konsult.
Erfarenhet av teknisk rådgivning.
Flytande svenska i tal och skrift, god grammatisk nivå.
Det är meriterande med språkkunskaper i danska och norska.
Grundläggande kunskaper i Officepaketet.
B-körkort.
Mer om dig vi söker Vi söker dig som har en hög social kompetens och en naturlig förmåga att samarbeta och kommunicera i olika sammanhang. Du är en stark lagspelare som tar ansvar och driver ditt arbete framåt med engagemang och struktur.
Som person är du analytisk, noggrann och strukturerad, samtidigt som du är nyfiken och lyhörd. Du tar till dig ny information snabbt och kan anpassa dig efter olika situationer.
Du arbetar effektivt, håller deadlines och har en förmåga att hantera flera uppgifter parallellt utan att tappa fokus på kvalitet.
Vad vi erbjuder Hos Lindinvent kommer du att arbeta på ett familjeägt tekniskt innovativt företag där du får:
Möjlighet att vara en del av framtidens lösningar: Lindinvent strävar alltid efter att lösa komplexa problem och förbättra befintliga lösningar. Att vara en del av detta ger möjlighet att bidra till och vara en del av framtidens banbrytande teknologier inom fastighetsautomation, energieffektivisering och hållbarhet, allt för att skapa det bästa inneklimatet.
Ständig inlärning och professionell utveckling: Teknisk innovation går hand i hand med ständig utveckling. Att arbeta på Lindinvent innebär att du ständigt kommer att utmanas och uppmuntras att förbättra dina färdigheter och expandera din kunskap.
Möjlighet att påverka och forma framtidens teknik: Genom att vara en del av Lindinvent har du möjlighet att påverka och bidra till utformningen av framtidens teknik. Detta ger en känsla av att vara delaktig i något större och mer meningsfullt.
Dynamisk och stimulerande arbetsmiljö: Lindinvent kännetecknas ofta av en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Det finns en öppenhet för nya idéer, samarbete och ett starkt fokus på att lösa utmaningar på innovativa sätt.
Positiv inverkan på samhället: Lindinvent fokuserar på att lösa samhällsproblem och förbättra människors liv genom teknik. Att vara en del av sådana initiativ ger anställda möjlighet att se den direkta positiva påverkan av sitt arbete.
Attraktiva förmåner och arbetsmiljö: Lindinvent är en modern arbetsplats med det bästa inneklimatet som finns att erbjuda och med fantastiska arbetskamrater. Vi erbjuder också flexibla arbetstider, möjligheter till fjärrarbete, friskvårdsersättning, arbetstidsförkortning och hälsoundersökningar. Hos oss ser vi vår personal som den absolut viktigaste resursen och därför erbjuder vi vinstdelning till alla anställda. Vi tror starkt på att det är samarbetet som driver resultatet.
Din arbetsplats: Du samarbetar tätt med hela organisationen och blir en del av en entreprenörsdriven arbetsplats som präglas av korta beslutsvägar och en platt organisationsstruktur. Vi tror på att innovation sker bäst i en öppen och samarbetsinriktad miljö, där varje medarbetares bidrag har stor betydelse.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lindinvent AB (org.nr 556084-5843), http://www.lindinvent.se

Arbetsplats
Lindinvent

Kontakt
Jörgen Nilsson jorgen.nilsson@lindinvent.se 0765-408570

Jobbnummer
9536511