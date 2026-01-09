Kalkylator/produktionsledare
Vi på Betonghål behöver nu stärka upp vår arbetsledande del av organisationen och söker därför en kalkylator/produktionsledare som kan avlasta VD med att räkna på entreprenader, följa upp produktionen och skapa affärsmässig struktur. Välkommen att bli en del av ett stabilt och familjärt företag med över 50 år inom branschen!
I rollen som kalkylator/produktionsledare ansvarar du för hela kedjan från inkommande förfrågningar till färdiga projekt. Arbetsuppgifterna består av kalkyl- och anbudsarbete samt granskning av kontraktsförslag. Utöver detta driver du till viss del egna projekt samt följer upp pågående projekt tillsammans med ansvariga projektledare. I rollen ingår ekonomisk uppföljning i projekthanteringsverktyget Rekyl och du är även delaktig i inköp av utrustning och resursplanering för både personal och underentreprenörer.
Uppsala Betonghål är väl etablerade på marknaden och vi har upparbetade samarbeten i hela Mälardalen. Du kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp tillsammans med VD och två projektledare.
Vem söker vi?
Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av liknande uppdrag där du har räknat på jobb, följt upp produktionen och skapat struktur för affärer. Vi ser gärna att du kommer från håltagnings- eller rivningsbranschen alternativt från en annan närliggande bransch. Har du en relevant högskoleutbildning ser vi det som meriterande. Vid kalkylarbeten använder företaget "egna" Excelsnurror i stor utsträckning, därav behöver du vana och förståelse för hur Excel fungerar. God svenska i både tal och skrift är ett krav för tjänsten.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en engagerad person som gärna skapar tydlighet och struktur i arbetet. Du har ett affärsmässigt tänk, flexibelt arbetssätt och ser det som en självklarhet att man samarbetar nära sina kollegor. Du drivs av att göra affärer både på kort och lång sikt och du vårdar de relationer du bygger upp. Du tar dig tid att lyssna på personalen, är lyhörd för både idéer och behov, och trivs i en roll där du får bidra till en positiv arbetsmiljö. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Vi jobbar från vårt kontor i Uppsala och tar oss med bil ut till våra olika projekt. Vi förväntar oss därför att du har B-körkort. Övrig information
Tjänsten är på heltid tillsvidare, tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 18 januari, men vi genomför löpande urval och intervjuer så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rekryteringen vänligen kontakta ansvarig rekryterare Sofie Skaränger på 0703-426600 eller sofie.skaranger@jobbet.se
alternativt rekryteringskollega Wilma Barthelsson på 070-4661669 eller wilma.barthelsson@jobbet.se
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Minst fem års erfarenhet av liknande uppdrag
B-körkort
Goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av håltagnings- eller rivningsbranschen alternativt annan närliggande bransch
Relevant högskoleutbildning
Om arbetsgivaren - Uppsala Betonghål
Uppsala Betonghål är Sveriges äldsta numera verksamma håltagningsföretag. Företaget bildades 1972, har ca 30 anställda och omsätter cirka 45 Mkr. Betonghål är det breda expertföretaget inom rivning, håltagning och sanering av alla material. Vi gör plats för både små och stora byggprojekt. Vi är stolta över vårt företag och ser våra tjänster som något mer än att vi "bara tar bort något" utan vi ger plats för nya möjligheter! Vi har för avsikt att stärka vår redan starka marknadsposition genom att både höja kompetensen och rekrytera nya duktiga och motiverade medarbetare.
