Kafebiträde-Butikbiträde
Konditori Genuin i Stockholm AB / Servitörsjobb / Stockholm
Konditori Genuin är ett Stenugns Bageri & Konditori med Kafé och Butikförsäljning, där vi erbjuder nybakat bröd, bakverk, tårtor, smörgåsar, lättare luncher, kaffe espresso m m av hög kvalitet.
Vi arbetar med kunden i fokus och bemöter dem välkomnande och ger dem en fin upplevelse fylld med kompetens och god kvalitet.
Vi söker Butik-Kafé personal, 80%-100%. Alt 2 st deltid till vårt Konditori på Kungsholmen. Har du rätt inställning, ansvarskänsla att driva den dagliga driften i vår butik o kafé? Har du erfarenhet av barista är en merit men inget krav. Publiceringsdatum2026-01-25Dina arbetsuppgifter
• Bemöta kunder & gäster på ett välkomnande sätt
• Arbeta i kassan, ta emot beställningar i butik, på telefon och på mejl
• Göra kaffe, espresso m m av god kvalitet
• Fylla på i montrar och butik vid behov
• Hålla rent och snyggt inne och utanför, plocka disk m m
Arbetstider
Vardagar 9-17.30 Lördagar 7.30-15.30 (varannan)
Kompetens Meriterande
• Kassa erfarenhet/kund vana
• BaristaKvalifikationer
• Svenska flytande i tal och skrift då vi har många företagskunder som beställer på mejl och telefon
Lön enligt avtal
Tillträde enl överenskommelse
Skicka in din ansökan till info@konditorigenuin.se
Kontakt person
Charlotte Mattsson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: Info@konditorigenuin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konditori Genuin i Stockholm AB
(org.nr 556779-5041)
112 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Konditori Genuin Jobbnummer
9703086