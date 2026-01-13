Kafébiträde

Ösmo plantshop AB / Servitörsjobb / Nynäshamn
2026-01-13


Vi söker dig som är en positiv, glad och engagerad person till vårt växthuscafé. Vi är ett familjeföretag som sätter stor stolthet i god service och en trivsam upplevelse för våra gäster.
Tjänsten är i grunden en café­tjänst, men för rätt person finns möjlighet att på sikt utvecklas till rollen som caféansvarig.
Du är självgående, trivs med att arbeta i ett högt tempo, är driven, serviceinriktad och tycker om att arbeta i team.

Publiceringsdatum
2026-01-13

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Bakning av tårtor och bakverk
• Lättare lunchförberedelser
• Kassahantering
• Baristaarbete
• Disk och städning
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av liknande arbete (krav)
• Är ansvarstagande och flexibel
• Har ett intresse för caféverksamhet och service
• Kan arbeta varannan helg
Vi erbjuder
• Arbete i en vacker och inspirerande miljö
• En trygg arbetsplats i ett familjeföretag
• Möjlighet att växa och på sikt ta ett större ansvar som caféansvarig

Tillträde sker enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan endast via mail.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Mail
E-post: osmo-plantshop@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kafébiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ösmo Plantshop AB (org.nr 556368-7473), https://www.osmoplantshop.se
Växtstigen 1 (visa karta)
148 31  ÖSMO

Jobbnummer
9680117

