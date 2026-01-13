Kafébiträde
Ösmo plantshop AB / Servitörsjobb / Nynäshamn Visa alla servitörsjobb i Nynäshamn
2026-01-13
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ösmo plantshop AB i Nynäshamn
Vi söker dig som är en positiv, glad och engagerad person till vårt växthuscafé. Vi är ett familjeföretag som sätter stor stolthet i god service och en trivsam upplevelse för våra gäster.
Tjänsten är i grunden en cafétjänst, men för rätt person finns möjlighet att på sikt utvecklas till rollen som caféansvarig.
Du är självgående, trivs med att arbeta i ett högt tempo, är driven, serviceinriktad och tycker om att arbeta i team.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Bakning av tårtor och bakverk
• Lättare lunchförberedelser
• Kassahantering
• Baristaarbete
• Disk och städning
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av liknande arbete (krav)
• Är ansvarstagande och flexibel
• Har ett intresse för caféverksamhet och service
• Kan arbeta varannan helg
Vi erbjuder
• Arbete i en vacker och inspirerande miljö
• En trygg arbetsplats i ett familjeföretag
• Möjlighet att växa och på sikt ta ett större ansvar som caféansvarig
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan endast via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Mail
E-post: osmo-plantshop@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kafébiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ösmo Plantshop AB
(org.nr 556368-7473), https://www.osmoplantshop.se
Växtstigen 1 (visa karta
)
148 31 ÖSMO Jobbnummer
9680117