Kabeldragare Till Datacenterprojekt (säkerhetssystem)
2026-03-26
Vi söker nu erfarna kabeldragare för arbete inom datacenter och säkerhetsinstallationer.
Om rollen
Du kommer att arbeta med installation av kommunikationskablar till säkerhetssystem, såsom kameror och accesskontroll (kortläsare), i moderna datacentermiljöer.
Arbetet innebär främst noggrann kabeldragning där struktur, precision och kvalitet är avgörande.

Dina arbetsuppgifter
Dragning av kommunikationskablar till säkerhetssystem
Kabeldragning till rackar i datacenter
Arbete enligt ritningar och installationskrav
Säkerställa snygg och strukturerad kabelhanteringKvalifikationer
Erfarenhet av kabeldragning (gärna i större projekt eller datacenter)
Vana att arbeta med många tunna kablar och hålla hög kvalitet i utförandet
God arbetsmoral och säkerhetstänk
Grundläggande engelska
Liftkort (MEWP / saxlift)
Fallskyddsutbildning
Meriterande
Terminering av CAT6-kabel
Installation av kameror (CCTV) och kortläsare
Erfarenhet från datacenter eller liknande siter
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i internationella datacenterprojekt
Långsiktiga uppdrag
Konkurrenskraftig ersättning
Möjlighet till utveckling inom säkerhetssystem
Arbetstider
Arbetet är huvudsakligen förlagt till dagtid, men omfattar regelbundet övertid. Det är ett krav att du är flexibel och kan arbeta extra timmar när projektet kräver det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: info@scrconsulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scr Consulting AB
(org.nr 559500-3269) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Serif Tercan serif@scrconsulting.se 0700263093 Jobbnummer
9821854