Jurist till PTS
2026-01-05
Nu söker vi dig som vill ta dig an kvalificerade uppgifter i en kunskapsintensiv verksamhet med tydligt samhällsuppdrag. Hos oss får du arbeta nära både regelutveckling och tillämpning, i en roll med stor variation och påverkan.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Enheten för marknadstillsyn har ett övergripande ansvar för handläggningen av tillsyn och tvistlösning på avdelningen för marknadsreglering, t.ex. inom samtrafik och bredbandsmarknaderna. Vi ansvarar även för tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen). Denna lag kommer att ersättas av en EU-förordning (Gigabit Infrastructure Act (EU) 2024/1309, (GIA), vilket kommer att innebära en hel del spännande implementeringsarbete för enheten. Till våra uppgifter hör även frågor om anmälningsplikt och vi arbetar med en del frågor rörande tillsyn på en myndighetsövergripande nivå. Enheten deltar också i myndighetens internationella arbete, främst inom BEREC
Jag som blir din chef heter Annika Gullans Wiklund. För mig är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där vi känner tillit, gemenskap och arbetsglädje. Jag tror på att bygga vidare på varje medarbetares styrkor och att ge frihet under ansvar - samtidigt som vi alltid har våra gemensamma mål i fokus. Jag är en närvarande chef som värnar om dialog, samarbete och kunskapsdelning. Tillsammans bygger vi en inkluderande kultur där alla får möjlighet att utvecklas och bidra till helheten.
Om rollen
I rollen arbetar du med att genomföra utredningar, granskningar, analyser och tillsyn inom enhetens ansvarsområden. Arbetet innebär att samla in, strukturera och analysera omfattande och ofta komplexa underlag. Du medverkar och samordnar ärenden som rör tillsyn och tvistlösning av meddelade regleringsbeslut, liksom i domstolsprocesser. Rollen omfattar även frågor om anmälningsplikt samt tillsynsfrågor på myndighetsövergripande nivå.
Tillsynen bedrivs enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation samt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Ett viktigt inslag i rollen är arbetet med implementering och vidareutveckling av det nya regelverket GIA, som ersätter utbyggnadslagen. Arbetet sker i nära samverkan med andra funktioner och enheter inom organisationen samt i projektform tillsammans med kollegor med olika kompetenser och yrkesbakgrunder. Rollen innebär även externa kontakter med marknadsaktörer, branschföreträdare och organisationer, både nationellt och internationellt.
Om dig
För att lyckas i rollen är du samarbetsorienterad och har lätt för att arbeta tillsammans med andra. Du bidrar med ditt perspektiv i gemensamma sammanhang, väger in olika infallsvinklar och arbetar lösningsorienterat i projekt och samarbeten med olika kompetenser och yrkeskategorier. Du har en god analytisk förmåga och kan sätta dig in i komplexa frågeställningar samt göra väl avvägda bedömningar där flera perspektiv behöver beaktas. Du är även självgående och tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter framåt med god kvalitet inom givna tidsramar, både självständigt och tillsammans med andra. Samtidigt är du relationsskapande och värdesätter goda och förtroendefulla relationer inom organisationen, där du bidrar till samverkan och fungerar som en brobyggare mellan olika delar av verksamheten.
Vi söker dig som har:
• Juristexamen (270 högskolepoäng)
• Flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av juridiskt arbete
• God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift i såväl interna som externa kontakter.
Det är även meriterande om du har:
• Notariemeritering eller motsvarande erfarenhet
• Kunskaper och/eller utbildning inom offentlig rätt
• Flerårig praktisk arbetslivserfarenhet av tillsynsarbete
• Arbetslivserfarenhet inom telekomsektorn
• Arbetslivserfarenhet av tvärfunktionella samarbeten.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir jurist.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef, Annika Gullans Wiklund på Annika.GullansWiklund@pts.se
eller HR-specialist Hedvig Olsson på hedvig.olsson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 19 januari 2026.
