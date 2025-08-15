Jurist
2025-08-15
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Vill du arbeta som jurist på juristbyrå?
Vi söker en jurist till juristbyrå i Sollentuna, Stockholm, som idag har fyra jurister anställda på heltid. På juristbyrån arbetar vi med flera juridiska områden såsom familjerätt, socialrätt, kommersiell rätt, avtalsrätt och tvistemål. Vi tillhandahåller professionella juridiska tjänster till våra kunder.
Vi söker nu en person med huvudsaklig inriktning på socialrätt och mer specifikt insatser enligt LSS, SFB och SOL. Du förväntas självständigt kunna företräda klienter i ärenden gällande bland annat personlig assistans, assistansersättning och bostad med särskild service, upprätta överklaganden, omprövningar, processa i domstol samt inte minst lämna juridisk rådgivning gentemot såväl privatpersoner och företag. Viss tvistehantering förekommer och det är troligt att du även stöter på andra rättsområden hos oss. Du är självgående och ansvarar för egna ärenden från första kundkontakt till dess att ärendet är avslutat.
Om du tidigare har arbetat med liknande ärenden på ett företag med tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, så är det klart meriterande.
Du är orädd och ambitiös. Serviceinriktad och med känsla för estetik i ditt arbete. Du får saker gjort, men du är också mycket noggrann i ditt arbete. Vi tror att du är en skicklig jurist som har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Hos oss arbetar vi mycket under devisen frihet under ansvar, samtidigt som vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Hos oss är samtligas bidrag till verksamheten viktiga.
Juristbyrån är liten och ena stunden ska du kopiera papper, öppna post, arkivera dokument eller köpa in nya post it-lappar. I andra stunden sitter du i domstol och pläderar.
Dator och telefon är dina främsta verktyg i tjänsten. Vi förutsätter att du kan hantera verktygen bekymmersfritt.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Sollentuna och är på heltid. Provanställning tillämpas.
För att ansöka
Du ansöker genom att skicka CV, examensbevis, betyg, personligt brev och andra handlingar som du anser är relevanta till rekrytering@emvaldjuridik.se
.
Tänkt tillträde är i november 2025 eller enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Vi undanber oss kontakt eller erbjudanden från rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: rekrytering@emvaldjuridik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emvald Juridik AB
(org.nr 559301-1470)
Sjöängsvägen 17 (visa karta
)
192 72 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jurist
Olivia Brodin olivia@emvaldjuridik.se 072-219 92 40 Jobbnummer
9459458