Juniora Konsulter I Technology Risk | Göteborg
Ernst & Young AB / Ekonomijobb / Göteborg Visa alla ekonomijobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ernst & Young AB i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Uddevalla
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Är du redo att kickstarta din karriär som junior konsult inom Technology Risk på EY?
Som junior konsult blir du del av ett team i gränslandet mellan teknik, affär och risk. Du får snabbt arbeta med att hjälpa kunder säkra informationshantering och möta regulatoriska krav. Du utvecklar kompetens inom IT-revision, internkontroll och cybersäkerhet - med stöd från erfarna kollegor i en inkluderande kultur.
Vi söker dig som är nyutexaminerad inom systemvetenskap, cybersäkerhet, teknik eller ekonomi och som vill påbörja din karriär hos oss i augusti 2026 - med möjlighet till tidigare startdatum. Tjänsten är placerad i Stockholm eller Göteborg.
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
Du kommer att arbeta med en varierad klientportfölj inom både privat och offentlig sektor, och delta i nationella såväl som internationella projekt.
Som konsult blir du en nyckelperson i rådgivning kring IT-internkontroll, revision, regulatorisk efterlevnad, IT-styrning och cybersäkerhet. Du genomför riskanalyser, utvärderar IT-processer och föreslår förbättringar.
I en dynamisk miljö hanterar du frågor som: Vilka risker medför AI och automatisering? Hur tillförlitliga är molntjänstleverantörers kontroller? Hur skyddas kunddata hos tredje part? Din analytiska förmåga är avgörande för att möta dessa utmaningar och leverera säkra lösningar.
Kvalifikationer:
Relevant universitetsexamen (exempelvis IT, informationssäkerhet, systemvetenskap, datateknik, civilingenjör, jurist, cybersäkerhet eller civilekonom)
Hög språklig nivå i tal och skrift, både på svenska och engelska
Meriterande:
Master är meriterande
Relevant IT-teknisk kompetens (exempelvis hantering av affärssystem, operativsystem, databaser) eller kunskap om IT-risk och informationssäkerhet (t.ex. CoBiT, ITIL, ISO27001 och NIST) är meriterande
Som person:
Intresse och förståelse för IT-risker och teknik
Lyhörd lagspelare med ambitionen att vara högpresterande
Kommunikativ med god förmåga att arbeta i team
Nyfiken och entreprenörsdriven
En fallenhet för att hantera förändring
Detaljorienterad
Ansvarstagande och proaktiv
Vad vi erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.
Transformativt ledarskap: Vi ger dig insikter, coachning och självförtroende för att bli den ledare som världen behöver.
Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.
På EY kommer vi att hjälpa dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en upplevelse i världsklass. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompentens utvecklas i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå. Läs mer här.
Läs gärna mer om vad EY kan erbjuda dig på Karriärsidan, i sociala medier och på Karriärbloggen.
Är du redo att "Shape your future with confidence"?
Välkommen att söka tjänsten! Skicka in CV, personligt brev och universitetsbetyg senast 26 oktober - alla dokument krävs för att ansökan ska vara giltig. Urval och intervjuer sker löpande. Första steget är ett logiktest, därefter eventuell intervju. Vid frågor om tjänsten, kontakta Sofie Eliasson (sofie.eliasson@se.ey.com). Frågor om processen? Mejla recruitmentsweden@se.ey.com. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
). Frågor om processen? Mejla recruitmentsweden@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
EY främjar inkludering och mångfald. Genom vårt Neurodiversity Center of Excellence stöttar vi neurodivergenta individer. Behöver du särskilt stöd i processen? Kontakta recruitment@se.ey.com - vi hjälper dig gärna.
- vi hjälper dig gärna.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Parkgatan 49 (visa karta
)
411 38 GÖTEBORG Jobbnummer
9504090