Vi rekryterar nu en junior upphandlare till vår upphandlingsfunktion. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som junior upphandlare stöttar du verksamheten med avtalsförvaltning, olika inköpsrelaterade uppgifter och inköpsadministration såsom diarieföring, leverantörskontroller och utlämnande av allmän handling. Dessutom leder och genomför du självständigt vissa direktupphandlingar och avrop från ramavtal.
Du har en central roll i vår implementation av rutiner och processer samt förvaltning och administration kopplat till e-handel. Du förväntas även bidra i arbetet med utveckling av våra rutiner och processer och information och utbildning inom upphandlings- och avtalsförvaltningsområdet.
Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor på upphandlingsfunktionen och du kommer att ha mycket kontakt med övriga delar av verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierade vilket gör att arbetet blir omväxlande och spännande.
Du rapporterar till enhetschefen för ekonomi och HR som ingår i en av myndighetens ledningsgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller slutförd YH/KY-utbildning inom upphandling eller annan inköpsrelevant inriktning. Du kan vara relativt ny i rollen som upphandlare men du är engagerad och intresserad av att lära dig och utvecklas. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med upphandling på svensk myndighet, om du har god kännedom om lagen om offentlig upphandling och om du har tidigare erfarenhet av arbete med e-handel.
Dina personliga egenskaper
Som person är du pedagogisk och utvecklingsorienterad. Du har integritet och är van att arbeta självständigt och proaktivt. Du är trygg och stabil, prestigelös, tålmodig och ser helheten samtidigt som du förstår detaljerna.
Du samarbetar lyhört och tillmötesgående och kan navigera mot en hållbar lösning när regelverk och olika verksamhetsbehov ställs mot varandra. Du är lösningsorienterad och arbetar effektivt under skiftande förutsättningar. Du är dessutom noggrann, stresstålig och har förmågan att leverera med god kvalitet även under hög arbetsbelastning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar 6 månaders provanställning. Du kommer att arbeta i våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta
• Enhetschef Ingela Johansson, 08-657 61 49
• Upphandlingsansvarig Jenny Rosenblad, 08-515 154 59
• Rekryteringskonsult Nele Turemark, 070-248 99 77
• Facklig företrädare Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 18 januari 2026. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Ange referens dnr IMY-2025-24698.
Om IMY
Det är vi som granskar att företag, myndigheter och andra aktörer följer GDPR - dataskyddsförordningen. Vi utbildar och vägleder dem som behandlar personuppgifter, och påverkar även lagstiftningen.
Vi vill se en hållbar och integritetsvänlig digitalisering. Vi är övertygade om att det går att värna medborgarnas trygghet och samhällets säkerhet, utan omotiverad kartläggning och övervakning. Tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter i EU arbetar vi för att medborgarnas personuppgifter ska ha samma skydd i hela unionen.
Vi erbjuder en spännande, dynamisk och trivsam arbetsplats. Här får du kompetenta och engagerade kollegor och erfarna, utforskande ledare och chefer. Våra värdeord - tillsammans, tillit, tydlighet, tillgänglighet och transparens - betyder något på riktigt och det är viktigt att du delar dem. Vår vision är ett tryggt informationssamhälle - tillsammans värnar vi den personliga integriteten. Läs gärna mer om oss på www.imy.se. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integritetsskyddsmyndigheten
(org.nr 202100-0050) Jobbnummer
9661687