Junior Underwriter till Written Insurance/Sensor Försäkring
2025-10-13
Written Insurance, en del av Sensor Försäkring, söker nu nästa stjärna inom underwriting.
Vill du ta nästa steg inom försäkring och utvecklas i rollen som JuniorUnderwriter? Vi söker dig som redan har erfarenhet från branschen och vill fördjupa dig i underwriting - kärnan i försäkringsaffären.
Om rollen
Som Junior Underwriter är du en viktig del av vårt underwritingteam. Du stöttar våra underwriters i det dagliga arbetet och bidrar till att säkerställa korrekta riskbedömningar, väl avvägda premier och hög kvalitet i kundaffärerna.
Du kommer bland annat att:
Samla in, analysera och kvalitetssäkra kund- och riskinformation
Förbereda offerter och försäkringshandlingar
Delta i riskbedömningar och prissättning
Följa upp förnyelser och hantera administration i försäkringssystem
Ha kontakt med mäklare, kunder och interna funktioner
Det här är en roll där du får använda din erfarenhet och samtidigt utvecklas mot att själv bli Underwriter.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från försäkringsbranschen, gärna inom underwriting, skador, försäkringsadministration eller liknande
Är analytisk, noggrann och strukturerad
Har god förståelse för försäkringsprodukter och riskhantering
Trivs med både kundkontakt och detaljarbete
Kommunicerar väl på svenska och engelska
Vi erbjuder:
En möjlighet att växa i kärnan av försäkringsaffären
Stöd och utveckling från erfarna underwriters
En arbetsmiljö där professionalism och samarbete står i centrum
Vi vill att du ska lockas av att vi är en uppstickare på försäkringsmarknaden med allt vad det innebär. Du är prestigelös och beredd på att hugga i där det behövs med inställningen att vi gör det för företagets bästa, en förutsättning är att du trivs i en föränderlig miljö med korta beslutsvägar, vi är inget "Storbolag". För rätt person är det här en spännande resa som bara har tagit sin början, känslan av delaktighet och påverkan är enorm och i takt med företagets tillväxt finns även stora möjligheter för vår personal att växa.
Sensor Försäkring är en nytänkande utmanare på svenska försäkringsmarknaden. Vi är idag ca 200 anställda i Luleå, Umeå och Stockholm samt planerar tillväxt inom samtliga områden. Alla anställda ingår i ett långsiktigt utbildningsprogram som syftar till att säkerställa att du får tillräckligt med verktyg för att lyckas i din yrkesroll samt att du över tid får möjlighet att utvecklas och ta dig an större och mer komplexa utmaningar hos oss.
Vill du följa med på vår resa? Tveka inte att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande. Frågor besvaras av Tommy Grape på 070 395 77 11 alt. tommy.grape@sensorgroup.se
www.sensorforsakring.se
