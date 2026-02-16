Junior Technical Product Support Engineer (3rd Line)
2026-02-16
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en driven och kundfokuserad Technical Product Support Engineer (3rd Line) med specialisering inom PC-baserad mjukvara. Du blir en del av ett avancerat produktstödsteam inom robotik där du arbetar med att lösa komplexa tekniska ärenden som rapporteras av kunder.
Rollen innebär ett nära samarbete med en global serviceorganisation och många kontaktytor, både internt och mot internationella kunder. Du bidrar med teknisk expertis kring produkter, applikationer och bästa användningssätt, med målet att skapa stabila och långsiktiga lösningar.
ArbetsuppgifterHantera och lösa avancerade tekniska supportärenden på 3rd line-nivå
Ge teknisk produkt- och applikationssupport inom PC-baserad mjukvara
Samarbeta med interna globala servicefunktioner och internationella kunder
Arbeta strukturerat i ärendehanteringssystem med eskaleringar och uppföljning av responstider
Bidra med teknisk expertis och kundanpassade lösningsförslag i komplexa supportfall
KravUniversitetsutbildning inom datavetenskap, mjukvaruutveckling, ingenjörsområdet eller motsvarande erfarenhet
Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: robotik, RobotStudio, RAPID, dotnet, Process Simulate
Flytande engelska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av 3rd line teknisk support (ärendehantering, eskaleringar, SLA/responstider)
Erfarenhet från service- eller supportorienterade roller
Grundläggande kunskap inom nätverk och felsökning
Programmeringskunskaper, särskilt förståelse för REST-API:er
Förståelse för infrastruktur och kommunikation bakom IoT-plattformar och webbaserade lösningar
Projektledningskompetens
Tidigare erfarenhet inom robotik
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
