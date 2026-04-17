Junior Talent Acquisition Support
2026-04-17
Vår kund är en global aktör inom medicinteknik som utvecklar avancerade lösningar för sjukvården. Verksamheten präglas av innovation, högt tempo och ett starkt fokus på kvalitet och kontinuitet. Produkterna bidrar till att förbättra vården och göra verklig skillnad världen över.
Är du student eller i början av din karriär och vill få värdefull erfarenhet inom rekrytering? Nu söker vi en noggrann och proaktiv Junior TA-admin som vill vara med och stötta hela rekryteringsprocessen från start till mål.
I den här rollen blir du en viktig del av rekryteringsteamet där du arbetar operativt och administrativt med flera parallella processer. Du får en bred inblick i hur modern inhouse rekrytering fungerar i en internationell miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stödja hela rekryteringsprocessen från start till mål inklusive publicering av jobbannonser, bokning av intervjuer, kandidatkommunikation och CV granskning
• Arbeta i ATS system (t.ex. SuccessFactors) och säkerställa att kandidat och rekvisitionsdata är korrekt, uppdaterad och följer gällande processer och regelverk
• Proaktivt sourca kandidater via LinkedIn och bygga upp kandidatpipelines
• Stötta rekryteringsprojekt genom riktad kandidatkontakt och outreach
• Assistera vid bakgrunds och referenstagning samt säkerställa smidig överlämning till HR och onboardingteam
• Ge administrativt och operativt stöd till rekryterare, rekryterande chefer och HR partners i olika regioner
• Samarbeta nära Talent Acquisition partners kring kandidatflöden och behov
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av rekryteringsadministration, HR koordinering eller Talent Acquisition stöd
• Är mycket noggrann och har stark organisationsförmåga
• Är van att arbeta i ATS system samt med data och rapportering (t.ex. Excel eller Power BI)
• Har god kommunikativ förmåga på engelska (ytterligare språk är meriterande)
• Har erfarenhet av LinkedIn Recruiter
• Är självgående, proaktiv och har en förmåga att se vad som behöver göras
Vi erbjuder:
• Möjlighet att utvecklas inom inhouse rekrytering i ett globalt bolag
• En dynamisk arbetsmiljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter
• En roll där du får arbeta nära både kandidater och interna intressenter
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco som förväntas pågå i 3 till 5 månader. Arbetet utförs hos kunden på plats i Solna med möjlighet att arbeta remote. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
