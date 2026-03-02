Junior systemutvecklare (Python) och systemutvecklare (CI/CD)
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två systemutvecklare som vill bidra med mjukvaruutveckling i ett team som arbetar med forensik och utveckling i en säkerhetsklassad miljö. Du blir en del av en tekniskt nära vardag där kvalitet, spårbarhet och robusta lösningar står i centrum. Roller finns både för dig som vill växa inom Pythonutveckling och för dig som vill ta ett större tekniskt ansvar för byggmiljöer, beroenden och arbetssätt.
ArbetsuppgifterDesigna och utveckla mjukvara, främst i Python, med fokus på läsbar, testbar och hållbar kod.
Genomföra förstudier och ta fram prototyper utan tillgång till färdiga molnlösningar.
Ansvara för byggmiljöer och beroenden i en säkerhetsklassad miljö.
Arbeta med CI/CD, testautomatisering samt underhåll av utvecklings- och byggkedjor.
Leda gruppen i frågor som rör kodkvalitet.
Utveckla metoder för hantering av bild, ljud och video.
KravAkademisk examen inom teknik eller datavetenskap, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom kvalificerad och långvarig arbetslivserfarenhet.
Teoretiska eller praktiska kunskaper i programmering samt Python och AI/ML.
Grundläggande förståelse för versionshantering med Git.
Flerårig och dokumenterad erfarenhet av avancerad programmering (företrädesvis Python) och versionshantering (Git).
Gedigen erfarenhet av att designa, sätta upp och underhålla byggmiljöer, CI/CD och testautomatisering.
Erfarenhet av att agera mentor eller att driva teknisk förändringsledning.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Genomfört minst ett (1) uppdrag som är jämförbart med aktuellt uppdrag.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete i miljöer utan tillgång till färdiga molnlösningar.
Erfarenhet av utveckling kopplat till bild, ljud och video.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
