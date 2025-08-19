Junior Supporttekniker till Eskilstuna
Är du i början av din IT-karriär och vill utvecklas i en bred supportroll? Vi söker nu en junior supporttekniker till vår kund i Eskilstuna.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker en junior supporttekniker till en myndighet i Eskilstuna med start i september. Tjänsten är på 100 % och innebär arbete på plats i Eskilstuna, med resor inom Södermanlands län. Därför är B-körkort ett krav.
Som supporttekniker blir du en del av ett engagerat IT-team där stort fokus läggs på samarbete, service och kundnöjdhet. Du kommer att ge support både via telefon, fjärrstyrning och på plats när det gäller datorer, skrivare och andra tillhörande enheter. En central del av arbetet är att installera och uppdatera programvaror på nya samt befintliga arbetsplatser, samtidigt som du dokumenterar och registrerar ärenden i ärendehanteringssystemet enligt gällande rutiner och SLA. Rollen innebär också ett nära samarbete med övriga supporttekniker och andra delar av IT-organisationen, där målet alltid är att leverera hög service och skapa en upplevelse som leder till nöjda och lojala användare.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
I rollen som supporttekniker kommer du att:
Ge support via telefon, fjärrstyrning och på plats kring PC, skrivare och övriga tillbehör.
Installera och avinstallera program på nya och befintliga IT-arbetsplatser.
Dokumentera och registrera kundärenden i ärendehanteringssystemet enligt gällande SLA.
Samarbeta med övriga supporttekniker och IT-enheter inom Region Sörmland.
Arbeta för att skapa 100 % nöjda och lojala kunder.
VI SÖKER DIG SOM:
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och kommunikativ, med en god social förmåga och förmåga att samarbeta i team. Du är driven, flexibel och har ett intresse för att ge bästa möjliga service till användarna.
Du har erfarenhet av:
Active Directory och Azure AD
Microsoft Windows 10 och 11
Microsoft Office 365 och Teams
Ärendehanteringssystem
Fjärrstyrningsverktyg (RCW)
För att lyckas i rollen behöver du även:
B-körkort
Behärska svenska i tal och skrift
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday. Uppdraget sträcker sig initialt till maj 2026 med goda möjligheter till förlängning.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: September
Placering: Eskilstuna
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
