Junior Service Integrator/ IT Coordinator
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Beskrivning
Vill du ta dina första steg i en karriär inom IT Service Management i en större internationell miljö? Nu finns chansen att kliva in i en junior roll där du får arbeta nära IT-processer, leverantörer och serviceägare i en verksamhet med högt tempo och tydliga strukturer. Du blir en del av ett Service Integration Office där fokus ligger på att säkerställa stabil och kvalitativ leverans av IT-tjänster från flera interna och externa leverantörer. Rollen ger dig en bred inblick i IT-drift och service management i en global organisation där samarbete, struktur och kommunikation är centralt.Dina arbetsuppgifter
Som Junior Service Integrator kommer du att stötta det dagliga arbetet inom IT Service Management och Change Management, där du bidrar till att koordinera och följa upp aktiviteter mellan olika leverantörer och interna team. Du hjälper till att säkerställa att IT-tjänster levereras enligt fastställda processer och kvalitetsnivåer samt deltar i arbetet med att underhålla dokumentation, rutiner och styrande material. Du kommer även att vara delaktig i serviceuppföljning, KPI-rapportering och olika förbättringsinitiativ, samtidigt som du deltar i operativa möten, service reviews och uppföljningar där du får god förståelse för hur IT-leverans styrs och utvecklas i praktiken.
KvalifikationerSkallkrav:
IT-utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
Intresse för IT Service Management, IT-drift eller IT-koordinering
God förståelse för ITIL (incident, change, problem, service management)
God kommunikativ förmåga i engelska, både i tal och skrift
Strukturerat och noggrant arbetssätt
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna uppgifter
Vilja att lära och utvecklas inom IT-miljö
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av ServiceNow eller liknande ITSM-verktyg
Praktisk erfarenhet från IT-drift, support eller leverantörssamverkan
Eftergymnasial utbildning inom IT eller liknande områdeAnställningsvillkor
Anställningsform: Heltid Placering: Sverige, arbete sker på plats hos kund Start: Enligt överenskommelse Uppdragsperiod: 1 juni 2026 - 31 maj 2027 Ersättning: Månadslön Övrigt: Möjlighet att arbeta i en internationell IT-miljö med bred exponering mot IT Service Management och IT-drift
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7648638-1971706".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
553 24 JÖNKÖPING
