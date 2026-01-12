Junior SAP Support Specialist
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en junior SAP-specialist som vill stärka ett etablerat SAP-team med fokus på support och stabil drift. Teamet arbetar med daglig monitorering, dokumentation, ändringshantering och second line-support i en komplex systemmiljö. Arbetssättet är agilt enligt SAFe och leveranser sker i sprintar inom ett Release Train.
ArbetsuppgifterUtföra daglig system- och interfaceövervakning samt felsöka och hantera systemflöden, inklusive reprocessning av interface.
Felsöka, korrigera och administrera IDoc:ar samt säkerställa korrekt masterdata och relevanta infoposter.
Hantera användaradministration, inklusive skapande och underhåll av användarkonton i relevanta system.
Stödja intercompany- och fakturaprocesser, exempelvis hantering av kreditnotor, korrigeringar mellan länder samt skapande och justering av fakturor.
Säkerställa korrekt prisinformation genom kontroll av prisinterface och validering av framtida prisdatum.
Hantera incidenter och avvikelser genom att utreda bokföringsdifferenser, korrigera felaktiga bokningar och följa upp avvikelser kopplade till prissättning och systemdata.
KravMinst 1 års erfarenhet av SAP användarsupport.
God förståelse för felsökning i SAP-flöden.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av SAP EWM, SD och/eller MM.
Erfarenhet av arbete i agila team eller enligt SAFe.
Erfarenhet av masterdatahantering eller interfaceövervakning.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
