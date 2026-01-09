Junior Rekryterare
Är du nyexaminerad inom HR eller personalvetenskap och vill kickstarta din karriär? Eller har du redan jobbat lite med rekrytering och söker en ny utmaning? Vi på Randstad söker nu en engagerad rekryterare för ett konsultuppdrag hos en av våra spännande kunder i Gävle.
Som konsult hos oss får du det bästa av två världar: anställning hos stor arbetsgivare och möjligheten att bygga ett värdefullt CV genom praktisk erfarenhet ute hos kund.
I det här uppdraget kliver du in i kundens organisation och tar ett helhetsansvar för att hitta rätt medarbetare. Du arbetar operativt med hela rekryteringskedjan.
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill växa inom HR. Vi ser gärna att du är nyexaminerad från högskola/universitet. För att trivas i rollen tror vi att du gar en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Är drivande och trivs med att ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Är bekväm med att skapa nya kontakter och bygga relationer.
Uppdragsperioden är slutet av januari 2026 till slutet av mars 2026. Sista dag att ansöka är 2026-01-16 (urval sker löpande)
Frågor om tjänsten? Kontakta konsultchef Amanda Lindström på amanda.lindstrom@randstad.se
Ansvarsområden
Urval: Granska ansökningar och hitta guldkornen.
Intervjuer: Planera, boka och genomföra intervjuer med kandidater.
Administration: Hantera referenstagning, anställningsdokumentation och behörighetsbeställningar.Kvalifikationer
Examen från personal och arbetslivsprogrammet
Erfarenhet av rekrytering, delar av rekryteringsflödet, t.ex. talent sourcer
Tillgänglig för uppdrag från januari till slutet av marsOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
