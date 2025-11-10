Junior Redovisningsekonom till modernt bolag
Vill du anta en självständig och varierad roll i ett modernt bolag? Vi på Vindex är just nu på jakt efter en junior Redovisningsekonom till vår kund i norra Stockholm. Under de första sex månaderna går du som konsult via oss på Vindex för att sedan övergå i en fast anställning hos kunden - förutsatt ett fint samarbete. I rollen arbetar du självständigt med stöd från en mer senior kollega och rapporterar direkt till bolagets VD.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Kund- och leverantörsreskontra
Lönehantering
Moms- och skattedeklarationer
Avstämningar kopplat till bokslut
Kontinuerlig dialog med myndigheter
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom ekonomi och några års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare, gärna på ett mindre bolag. Som person är du ansvarstagande med ett självständigt arbetssätt. Du är dessutom noggrann och strukturerad med en positiv inställning!Publiceringsdatum2025-11-10Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka ditt CV i Word-format till Vindex och ange referensnummer JGRE3015. För frågor, kontakta ansvarig rekryterare Karl Josefsson (karl.josefsson@vindex.se
, 073-510 09 70).
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga tjänster. Så ansöker du
