Junior projektledare till Cummins
2025-11-03
Vill du kickstarta din karriär och samtidigt utveckla dina projektledningsskills? Hos Cummins får du chansen att ta en nyckelroll i spännande tekniska projekt och arbeta nära både lokala och globala team. Här väntar en dynamisk miljö där du får stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att växa i en internationell koncern.
OM TJÄNSTEN
Cummins är en del av den globala koncernen Cummins Inc., som utvecklar och levererar kompletta drivlinelösningar till den tunga fordonsindustrin, allt från motorer och axlar till bromssystem och elektrifierade komponenter. På anläggningen i Lindesberg ligger fokus på produktion och utveckling av drivlinekomponenter, där man driver investerings- och produktprojekt i nära samarbete med andra europeiska enheter.
Som Junior Projektledare blir du en del av den tekniska avdelningen, ett team på 11 personer med kompetenser inom ingenjörsarbete, projektledning och IT/system. Avdelningen ansvarar för fabriken tekniska projekt, investeringar och utvecklingsinitiativ. Din roll innebär att driva projekt framåt, planera aktiviteter och samordna arbetet mellan teknik, underhåll och produktion. Det är en varierad tjänst med stort eget ansvar, där du får möjlighet att arbeta brett och utveckla din projektledningsförmåga. För att lyckas behöver du vara strukturerad, lösningsorienterad och ha ett gott logistiskt tänk.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Rollen som Projektledare innebär att du självständigt planerar, leder och följer upp projekt, från initial fas till framgångsrikt slutförande. Du ansvarar för att säkerställa att projektmål uppnås inom budget och tid, samt att teamet arbetar effektivt mot gemensamma mål.
• Planera och leda projekt från start till mål
• Definiera projektmål och leveranser
• Hantera budget och resurser för projekt
• Kommunicera effektivt med intressenter
• Identifiera och hantera risker
• Säkra projektkvalitet och uppföljning av tidsramar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsexamen, gärna inom maskinteknik eller industriell ekonomi
• Har erfarenhet från produktion eller tekniska arbetsuppgifter
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av projektledning
INFORMATION OM FÖRETAGET
