Junior project manager
2026-03-19
Vill du ta nästa steg och utvecklas till projektledare inom fastighetsautomation? Vi söker dig som har erfarenhet från installationsbranschen och som nu är redo att växla upp. Hos oss får du möjlighet att växa in i rollen som projektledare och vara med och driva projekt med smarta, hållbara lösningar för framtidens fastigheter.
Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid - vill du vara med?
Vi erbjuder dig:
Att få arbeta med innovativ teknik i ett etablerat bolag med stort fokus på hållbarhet
Möjlighet att växa i din roll, lära dig ny teknik och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
En flexibel arbetsplats där du själv får påverka dina arbetstider inom ramen för våra projektPubliceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du med olika typer av entreprenader och projekt. Du ansvarar för helheten i projekten och arbetar nära både kollegor, kunder och leverantörer samt är en nyckelperson i att skapa struktur, tydlighet och framdrift i projekten.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Planering av projektgenomförande och tillhörande budget
Upphandling av tjänster och material
Progressrapportering till enhetschef och uppföljning med projektgrupp
Leverans av relevant dokumentation i förhållande till projektKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande:
Erfarenhet från installationsbranschen som exempelvis elektriker, VVS-montör, ventilationstekniker, installatör eller liknande
Erfarenhet av entreprenad och fastighetsautomation, gärna i kombination med kunskap inom VVS, drift och underhåll, konstruktion eller projektering
Flytande i svenska och engelska
Körkort B
Meriterande
Erfarenhet att arbeta med styr-och övervakning
Erfarenhet av projektledning
Du är en person som trivs med att ta ansvar och har lätt för att skapa förtroende genom tydlig och lyhörd kommunikation. Du tycker om att hitta lösningar som fungerar för alla parter och har ett lugnt och strukturerat arbetssätt, även när tempot är högt. Du samarbetar gärna med andra och tar initiativ för att driva arbetet framåt på ett engagerat och professionellt sätt.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Att vara anställd hos Nordomatic kan innebära att behöva ge samtycke till sekretessbevis och registerkontroll. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordomatic AB
(org.nr 556362-2074) Jobbnummer
9807210