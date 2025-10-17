Junior Marknadsansvarig till Univox
2025-10-17
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du arbeta brett med marknadsföring och samtidigt bidra till något som gör verklig skillnad i människors vardag? Tycker du dessutom om att resa, nätverka och kombinera strategi med kreativt genomförande? Då kan rollen som Marknadsansvarig på Univox vara helt rätt för dig!
Univox utvecklar och levererar hörslingor och ljudsystem som gör offentliga miljöer tillgängliga för personer med hörselnedsättning. Som Marknadsansvarig får du en central roll i att bygga varumärket, driva kommunikationen och projektleda aktiviteter som lyfter både Univox och våra kunder - i Sverige och internationellt.
Här väntar en varierad och rolig roll där du ena dagen planerar strategier och marknadsplaner och nästa dag står på en mässa i Europa eller USA och möter människor från hela världen.
Du kommer bland annat att
• utveckla och driva marknadsstrategi, marknadsplan och ta fram marknadsanalyser
• stärka Univox varumärke och ansvara för kommunikationen mot rätt målgrupper
• ansvara för och följa upp marknadsbudgeten och aktiviteter kring den
• planera och projektleda mässor och event, både i Sverige och internationellt
• stötta säljorganisationen med kampanjer och material som driver försäljning.
Personprofil
Vi söker dig som är kreativ, självgående och vill bygga något - inte bara förvalta. Du trivs med att kombinera strategi och praktiskt genomförande och har inga problem med att växla mellan att analysera en budget, skriva ett pressmeddelande eller driva en kampanj.
Du är en lagspelare som gillar att arbeta nära säljavdelningen och du får energi av att se affären utvecklas. Med din kommunikativa förmåga kan du göra tekniska produkter inspirerande och intressanta.
• Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring/kommunikation eller motsvarande erfarenhet.
• Minst 5 års erfarenhet av en bred marknadsroll, gärna från B2B.
• Goda kunskaper i digital marknadsföring och sociala medier (LinkedIn i synnerhet).
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Ytterligare språk är ett plus.
• Meriterande är erfarenhet från AV-/teknikbranschen, internationell marknadsföring och arbete med distributörer.
• Kunskaper i Adobe-sviten (eller motsvarande bild-, grafik- och designverktyg), SEO och Wordpress är meriterande. Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Flexibla kontorstider, möjlighet till hybridarbete (1 dag/vecka på distans)
Resor: Ca 10-20 resdagar/år, främst till mässor och event i Europa och USA
Plats: Förrådsvägen 2B, Lidingö
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
