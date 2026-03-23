Junior Machine Learning Engineer Remote Sensing & Geospatial Data
2026-03-23
Green Urbansights AB är ett svenskt teknikbolag som utvecklar datadrivna lösningar för hållbar stadsutveckling.
Vi söker en Junior Machine Learning Engineer med fokus på fjärranalys och geospatial data. Rollen innebär arbete med analys av satellitdata samt utveckling av maskininlärningsmodeller som stödjer beslutsfattande inom klimat och stadsplanering.
Arbetsuppgifterna innefattar utveckling och tillämpning av maskininlärningsmodeller för fjärranalys- och geodata, bearbetning och analys av satellit- och GIS-data, validering av modellresultat samt integration av analys i bolagets tekniska plattformar. Rollen omfattar även samarbete med interna och externa resurser samt stöd till produktutveckling och kundprojekt.
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom exempelvis datavetenskap, geoinformatik eller liknande. Du har grundläggande kunskap inom maskininlärning och erfarenhet av programmering, exempelvis i Python. Erfarenhet av geodata eller fjärranalys är meriterande. Erfarenhet av eller kunskap inom agent-based AI systems / autonomous AI systems (agentic systems) är ett krav.
Tjänsten är en heltidsanställning med placering i Lund, med möjlighet till visst distansarbete. Start enligt överenskommelse.
Ansökan skickas till: jobs@greenurbansights.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: jobs@greenurbansights.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green Urbansights AB
