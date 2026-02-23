Junior Labbingenjör inom EMC
2026-02-23
Vill du ta klivet in i ett modernt specialistlabb och bygga en långsiktig karriär inom EMC och radioteknik?
Nu söker Husqvarna Shared R&D en nyfiken och engagerad Junior Labbingenjör inom EMC.
Om rollen som labbingenjör EMC
Husqvarna Shared R&D:s specialistlabb erbjuder avancerad provning, mätning och utredning inom bland annat strukturdynamik, akustik och EMC. Avdelningen har nyligen flyttat in i nyrenoverade lokaler med två helt nya mätkammare samt modern utrustning för pre-compliance-testning, analys och felsökning.
Här får du arbeta brett mot produktutvecklande team inom alla Husqvarnas produktkategorier och bidra till att säkerställa att produkterna uppfyller dagens och morgondagens krav inom EMC och radioprestanda.
Som Junior Labbingenjör EMC blir du en del av Husqvarnas nya interna EMC- och radio-labb. Du får arbeta praktiskt i labbmiljö och successivt växa in i rollen med stöd från seniora EMC-specialister.
Du kommer bland annat att:
Delta i planering och genomförande av EMC-testning enligt relevanta standarder
Arbeta praktiskt i mätkammare med emission-, immunitet-, ESD-, Surge-, Burst- och högspänningstester
Stötta i felsökning och enklare analyser tillsammans med erfarna kollegor och elektronikkonstruktörer
Dokumentera testresultat och bidra till förbättringsåtgärder
Vara med och utveckla metoder, rutiner och arbetssätt i det nya EMC-/Radio-labbet
Du får handledning, introduktion och möjlighet att bygga upp djup teknisk kompetens inom ett snabbt växande teknikområde.
I rollen som labbingenjör söker vi dig som har
Högskoleutbildning inom elektronik, fysik, elektroteknik eller motsvarande
Ett intresse för EMC, RF-teknik, mätteknik eller elektronik
Examensarbete eller hobbyprojekt inom relevant område
Svenska & engelska
Som person är du:
Nyfiken, analytisk och motiverad att utvecklas
Strukturerad, noggrann och trivs i praktiskt arbete
En lagspelare som gillar att samarbeta med olika teknikområden
Bekväm med att läsa tekniska dokument och standarder - eller har viljan att lära dig
Det viktigaste för oss är ditt engagemang och din vilja att utvecklas långsiktigt inom EMC och radioteknik.
Du erbjuds
Introduktion och handledning av seniora EMC-specialister
Arbete i nyrenoverade lokaler med toppmodern labbutrustning
En långsiktig karriärmöjlighet inom ett specialistområde i tillväxt
Om Företaget
Husqvarna Group är en global ledare inom utomhusprodukter för skog, park och trädgård. Företaget utvecklar innovativa lösningar med fokus på kvalitet, hållbarhet och användarupplevelse, och är verksamt i över 40 länder världen över.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du att jobba som konsult via Framtiden för att sedan ha mycket goda möjligheter att gå över till en anställning direkt hos Husqvarna AB.
Startdatum: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Huskvarna Så ansöker du
