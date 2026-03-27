Junior Key Account Manager
Tomsgruppen är ett skandinaviskt konfektyrföretag baserat i Köpenhamn med starka varumärken som bland annat Anthon Berg, Toms och Pingvin. Omsättningen är cirka 2 miljarder SEK och företaget har ca 1000 anställda i primärt Danmark, Sverige, Tyskland och Polen. I Sverige är vi den fjärde största leverantören inom konfektyr. Det går bra för Toms i Sverige och nu går företaget in i en period med stort fokus på tillväxt. Anthon Berg har funnits i 140 år och du kan nu få vara med och skapa framtida chokladminnen i de nordiska länderna. Anthon Berg är en del av Toms Group med kontor i Halmstad och Köpenhamn. För mer information om företaget se: www.tomsgroup.com
Toms Sverige söker en Junior Key Account Manager
Vill du vara med och utveckla några av Nordens mest älskade varumärken inom konfektyr? Hos Toms Sverige, får du chansen att arbeta i en entreprenöriell och affärsdriven miljö där smak, innovation och starka kundrelationer står i centrum.
Vi söker nu en resultatdriven Junior Key Account Manager som vill bidra till fortsatt tillväxt. Söker du utveckling och vill ta ansvar för våra kunder finns det intressanta utmaningar inom dagligvaruhandeln. Du jobbar nära kunder och vårt interna team för att driva tillväxt, stärka våra varumärken och skapa vinnande samarbeten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva tillväxt genom nära samarbete med säljteamet och din kund inom dagligvaruhandeln
Planera, leda och följa upp centrala kundförhandlingar
Utveckla och implementera faktabaserade kundplaner där volym, lönsamhet, sortiment och marknadsandelar är i fokus
Arbeta aktivt med kategoristyrning och sortimentsoptimering
Initiera och genomföra kampanjer, butiksaktiviteter och nyhetslanseringar
Säkerställa stark varumärkespositionering och kommersiell utveckling
Planera och hålla regelbundna uppföljningsmöten med kunder och kedjor
Ansvara för den dagliga kunddialogen, både internt och externt
Bidra med förståelse för logistikflöden, lagerhållning och leveransprecision
Du är en affärsdriven relationsbyggare som motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra. Du kombinerar strategiskt tänkande med ett starkt genomförandefokus. Egenskaper vi letar efter:
Driven, målfokuserad och resultatorienterad
Kommunikativ och skicklig i att bygga långsiktiga relationer
Analytisk och affärsmässig
En lagspelare som vill att hela teamet skall lyckas
Vi tror du har 3-5 års erfarenhet från butik eller försäljning. Vill du vidare? Har du viljan att utvecklas inom en affärsdriven roll? Kanske har du en eftergymnasial utbildning, exempelvis från IHM Business School, KAM-utbildning eller motsvarande.
Varför Toms?
Vi sätter en ära i att vara tillmötessgående och hjälpsamma inom hela företaget. Vår ambition är att du skall komma till ett företag där vi även lägger stor vikt i att du skall trivas och ha kul på jobbet. Vi är måna om våra anställdas hälsa och att man har en bra balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder därför friskvådsbidrag och möjlighet att träna en timme per vecka.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får stort eget ansvar, möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och kunder.
Oavsett om du gillar Ferrari, Pingvinstänger, Anton Berg eller något helt annat i vårt sortiment ser vi fram emot att höra från dig.
Låter detta intressant? Frågor kring tjänsten besvaras av Carin Mossberger 0701-460 390 eller Andreas Nilsson 0701-460 391. Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
(org.nr 556769-1554)
Bastionsgatan 3 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Toms Sweden AAB
9822672