Junior IT Support Technician (1st Line)
Avaron AB / Supportteknikerjobb / Malmö
2026-01-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två IT-tekniker till en 1st-line supportfunktion där du är första kontakt för användare via telefon och e-post. Rollen passar dig som trivs i en kundnära miljö med tydliga processer, högt servicefokus och krav på noggrann dokumentation i ärendehanteringen.
ArbetsuppgifterTa emot inkommande samtal och e-post och ge ett professionellt, trevligt och serviceinriktat bemötande.
Registrera och dokumentera ärenden tydligt i nya eller befintliga ärenden, med dokumentation under pågående samtal.
Lösa och avsluta ärenden i 1st-line när det är möjligt.
Eskalera ärenden som kräver vidare hantering till 2nd-line och säkerställa att nödvändig och tydlig dokumentation finns med.
Säkerställa korrekt kategorisering, klassificering och prioritering av ärenden samt tydliga ämnesrader och rubriker.
KravRelevant utbildning för rollen.
Erfarenhet av teknisk support via telefon och e-post.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Serviceinriktat förhållningssätt.
Lösningsfokuserat bemötande.
Personlig lämplighet för rollen.
MeriterandeErfarenhet från större, komplexa organisationer.
Erfarenhet från offentlig organisation (t.ex. kommun eller myndighet).Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
