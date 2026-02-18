Junior Innesäljare
2026-02-18
Starta din karriär inom försäljning - bli Junior Innesäljare i Stockholm!
Vill du kickstarta din karriär i en roll där du verkligen gör skillnad - varje dag? Nu söker vi en Junior Innesäljare till vår kund i Stockholm. Här får du chansen att bli en nyckelspelare i ett växande bolag, där din energi, drivkraft och vilja att lyckas värderas högre än tidigare erfarenhet.
Det här är rollen för dig som vill utvecklas inom försäljning, bygga starka kundrelationer och arbeta i ett team som stöttar dig hela vägen mot framgång.
Din roll
Som Junior Innesäljare är du en viktig kontaktpunkt för kunderna. Du:
• Tar emot och följer upp inkommande förfrågningar och leads
• Bygger och utvecklar relationer med både nya och befintliga kunder
• Identifierar behov och presenterar skräddarsydda lösningar
• Driver dialoger via telefon och mejl
• Samarbetar tätt med erfarna säljare och interna team
• Bidrar aktivt till att utveckla säljstrategier och nå uppsatta mål
Du får arbeta i ett högt tempo där varje dag bjuder på nya möjligheter - och där din insats har direkt påverkan på företagets fortsatta tillväxt.
Vem är du?
Vi tror att du är en positiv och målinriktad person som gillar att ta initiativ och skapa kontakt med andra. Kanske är detta ditt första steg in i säljvärlden - och du är redo att satsa.
Vi ser att du:
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Är kommunikativ och har lätt för att bygga förtroende
• Är strukturerad, självgående och resultatinriktad
• Trivs med tydliga mål och motiveras av att nå dem
• Vill utvecklas och lära dig mer om försäljning
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lägger större vikt vid din inställning och ditt driv.
Vi erbjuder dig
• Mållön på 30 000 kr
• Kontorstider
• Moderna och trivsamma kontorslokaler i Stockholm
• Möjlighet att växa och utvecklas inom försäljning
Ansök idag! Urval sker löpande.
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
