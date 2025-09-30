Junior Frontendutvecklare
Vill du forma framtidens användarupplevelser i en snabbt växande och tekniskt avancerad iGaming-plattform? Vår partner växer snabbt och söker nu en junior frontendutvecklare som vill vara med och förbättra användarupplevelsen på deras moderna casinoplattform. De började som ett pokerspelsbolag men har utvecklats till en av branschens mest tekniskt avancerade aktörer inom iGaming!
OM TJÄNSTEN
Som junior frontendutvecklare kommer du att arbeta med både publika webbplatser och interna verktyg. Ditt fokus blir att tillsammans med teamet skapa snygga, snabba och användarvänliga gränssnitt - och hela tiden förbättra upplevelsen för användaren.
Du kommer att jobba nära UX-designers, produktägare och analys-teamet för att göra användardrivna förbättringar. Rollen passar dig som är i början av din karriär, men som redan har ett öga för detaljer och brinner för att skapa riktigt bra UI.
Teamet sitter vid Slussen i Stockholm - med 3 dagar på plats och 2 dagar på distans, så du får både närhet till kollegorna och möjlighet att fokusera i lugn och ro.
Du erbjuds
• Ett konsultuppdrag på inledande 6 månader med möjlighet till överrekrytering om alla parter är nöjda.
• En konsultchef som stöttar och coachar dig genom hela uppdraget!
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla användargränssnitt i React och TypeScript
• Förbättra UI och UX i både externa och interna produkter
• Samarbeta med design, produkt och analys för att förstå användarnas behov
• Skriva ren, modern och underhållbar kod
• Vara en del av ett tight team som delar kunskap och växer tillsammans
VI SÖKER DIG SOM
• Är i början av din karriär inom frontendutveckling och har grundläggande kunskap i React, JavaScript/TypeScript och CSS/SCSS
• Stort intresse för användarupplevelse, design och frontendutveckling
• Nyfikenhet på data och hur användare faktiskt använder produkten
• Bekväm med att jobba i team och kommunicera både på svenska och engelska
Meriterande:
• Har du testat backend (t.ex. Java)? Kul!
• Har du koll på analytics eller A/B-testning? Ännu bättre!
Framför allt söker vi dig som är lösningsorienterad, nyfiken och gillar att bygga
gränssnitt som känns genomtänkta och proffsiga.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
