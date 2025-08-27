Junior Fraktoperatör
2025-08-27
I denna roll får du vara med och bygga framtidens hållbara industri - samtidigt som du får ta stort eget ansvar och jobba praktiskt i det dagliga arbetet. Du arbetar nära våra logistikflöden, med fokus på lagerhantering, orderplock, mottagning och utskick av gods. Tidigare erfarenhet är inget krav utan vi söker dig som har rätt inställning, en stark vilja att lära och ett driv att utvecklas tillsammans med oss!
Om rollen
På Stegra bygger vi inte bara en anläggning - vi bevisar att hållbar industri är möjlig. Och för att lyckas med det behöver vi människor som dig. I rollen som Junior Shipping Operator blir du en del av vårt engagerade logistikteam i Boden, där är du med och säkerställer att leveranser hanteras, lagras och transporteras på rätt sätt. Genom att arbeta med specialanpassad utrustning, spelar du en avgörande roll i att hålla våra logistikflöden effektiva och säkra. Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera tekniskt kunnande med ett fysiskt och praktiskt arbete - samtidigt som du bidrar till produktionen av världens mest hållbara stål.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Lasta och lossa material enligt gällande säkerhetsrutiner
Säkerställa korrekt lagring och leverans genom skanning och märkning
Upprätthålla ordning och säkerhet i lagermiljön
Rapportera och hantera avvikelser i produktionen
Vi söker dig som har:
Körkort B (EU)
Avklarad utbildning på gymnasial nivå
Goda kunskaper i engelska; grundläggande kunskaper i svenska är meriterande
Ett strukturerat, självgående arbetssätt och god samarbetsförmåga
Truckkort och/eller tidigare maskinvana är meriterande
För denna tjänst har vi inte möjlighet att erbjuda boende eller stöd med arbetstillstånd.
Vad vi erbjuder
Om du är engagerad i att göra verklig skillnad och bidra till en mer hållbar framtid, erbjuder Stegra en unik möjlighet att vara en del av ett ambitiöst och målinriktat team. I rollen som Junior Shipping Operator får du vara med och forma framtidens ståltillverkning samtidigt som du utvecklas i ett företag som värdesätter inkludering, samarbete och personlig utveckling. Vi tror att vår framgång börjar med våra medarbetare - och tillsammans bygger vi en grönare morgondag.
Arbeta i Boden
Vår anläggning i Boden ligger mitt i ett växande grönt industrikluster i norra Sverige. Det är här vi bygger en av världens mest moderna och hållbara stålanläggningar. Med bara 10 minuters pendling från centrum är du nära både banbrytande teknik och det vardagliga livet i ett samhälle med stark gemenskap.
Din ansökan
Studier visar att kvinnor och underrepresenterade grupper ofta tvekar att söka jobb om de inte uppfyller alla krav. På Stegra bygger vi ett värderingsdrivet och hållbart företag - och vi behöver ett mångsidigt och inkluderande team för att lyckas.
Om du delar vår passion men inte uppfyller varje enskild kvalifikation, uppmuntrar vi dig ändå att söka. Du kan vara den perfekta kandidaten för den här rollen - eller för en annan, i takt med att vi växer.
Om Stegra
Stegra har som mål att förändra den globala stålindustrin genom att producera grön vätgas, järn och stål - med målet att eliminera koldioxidutsläpp. Istället för kol använder vi grön vätgas och fossilfri el, vilket innebär att våra primära utsläpp blir vatten och värme.
Vår ambition är att till år 2030 producera 5 miljoner ton grönt stål årligen i vår helintegrerade, digitaliserade och hållbara anläggning i Boden i norra Sverige - som just nu är under uppbyggnad. Men detta är bara början. Vår expertis inom grön vätgas kommer att möjliggöra utsläppsminskningar även i andra industrier, och bana väg för en renare framtid.
Om du stöter på problem när du skickar in din ansökan, kontakta oss gärna på BlueCollarHiring@stegra.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
