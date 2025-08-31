Junior Elkonstruktör - Gävleborg
2025-08-31
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
, Borlänge
, Uppsala
Junior Elkonstruktör
Om arbetsplatsen
Till JRJ IndustriAutomatik vänder sig kunder i behov av effektiva el- och automationslösningar med högt teknikinnehåll. Hos oss finns lång och bred erfarenhet av elkonstruktion, programmering, montage- och projektledning samt igångkörningsverksamhet inom el och automation.
Vi utför arbeten inom konstruktion, projektledning, programmering samt utför analys och förstudier. I teamet arbetar 6 elkonstruktörer och 2 st automationsingenjörer som kompletterar varandra inom olika kunskapsområden och tillsammans levererar vi de bästa lösningarna utifrån kundernas behov.
Vi har i dagsläget ett huvudkontor i Sandviken och en filial i Uppsala, och vi avser i första hand rekrytera medarbetare till Uppsala, Sandviken och Borlänge.
Värdesätter du god sammanhållning och att ha roligt på jobbet?
Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-31Dina arbetsuppgifter
I rollen som junior el-konstruktör arbetar du bland annat med
att genomföra färdigberedda elkonstruktioner
att vara delaktig i utredningar, förstudier och kostnadsberäkningar
anläggningskonstruktion av elkraftanläggningar till industri och infrastruktur
konstruktionsledning och beredning av nya uppdrag
igångkörningar, felsökning och optimering av elanläggningar. Kvalifikationer
Som person söker vi dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Vi tror också att du gillar att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
För tjänsten är det också viktigt att du kan arbeta bra med andra människor. Du är lyhörd, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Har du förmågan att se mönster och förstå strukturer är det fördelaktigt. Goda kunskaper i Excel är meriterande.
Som junior el-konstruktör hos oss behöver du ha
en teknisk utbildning från universitet, högskola, YH eller så har du arbetat dig till motsvarande kunskap genom en el-bakgrund
goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
några års erfarenhet av arbete i elektriska anläggningar där du genomfört felsökning, förbättringar och ombyggnader
erfarenhet av att läsa olika typer av kretsscheman
ett stort intresse för teknisk utveckling
B-körkort.
Hos oss får du
varierande arbetsuppgifter
vara en del av ett tryggt team där det alltid finns någon att rådfråga
arbeta i det moderna konstruktionsverktyget ePLAN
kompetensutveckling utifrån ditt och verksamhetens behov
möjlighet att arbeta på distans en del av arbetstiden.
Vi bryr oss om dig och vi erbjuder därför goda personalförmåner för att främja en hälsosam livsstil.
Vill du utvecklas som elkonstruktör och samtidigt vara med och driva vårt företags tillväxtresa?
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll, ta ansvar tidigt och bidra med idéer som gör skillnad. Vi tror på att utveckling sker tillsammans - därför letar vi efter dig som vill växa både som individ och i team, samtidigt som du hjälper oss att nå nya kunder och marknader.
Skicka ditt CV och personliga brev till Janne Johansson - info@jrj.se
och berätta hur du vill bidra till vår gemensamma resa.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
