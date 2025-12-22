Junior Data Engineer och Data Scientist
2025-12-22
Vi söker en junior Data Engineer/Data Scientist med civilingenjörsutbildning inom t.ex. datateknik, teknisk fysik, matematik eller liknande. Rollen passar dig som är nyexaminerad och motiverad att utvecklas - tidigare arbetslivserfarenhet är en fördel men inget krav.
Du har goda kunskaper i programmering (t.ex. Python/SQL), grundläggande förståelse för datahantering, statistik och maskininlärning samt ett analytiskt arbetssätt. Vi erbjuder en utvecklande roll med moderna tekniker i olika uppdrag och möjlighet att växa i teamet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: wilmer.martensson@itera.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Data Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Itera Sverige AB
(org.nr 556726-9831) Kontakt
VD
Joachim von Ekensteen joachim.vonekensteen@itera.com 0708964041
9660836