Junior Data Engineer och Data Scientist

Itera Sverige AB / Datajobb / Stockholm
2025-12-22


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Itera Sverige AB i Stockholm

Vi söker en junior Data Engineer/Data Scientist med civilingenjörsutbildning inom t.ex. datateknik, teknisk fysik, matematik eller liknande. Rollen passar dig som är nyexaminerad och motiverad att utvecklas - tidigare arbetslivserfarenhet är en fördel men inget krav.
Du har goda kunskaper i programmering (t.ex. Python/SQL), grundläggande förståelse för datahantering, statistik och maskininlärning samt ett analytiskt arbetssätt. Vi erbjuder en utvecklande roll med moderna tekniker i olika uppdrag och möjlighet att växa i teamet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: wilmer.martensson@itera.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior Data Engineer".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Itera Sverige AB (org.nr 556726-9831)

Kontakt
VD
Joachim von Ekensteen
joachim.vonekensteen@itera.com
0708964041

Jobbnummer
9660836

Prenumerera på jobb från Itera Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Itera Sverige AB: