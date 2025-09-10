Junior cybersäkerhetsexpert
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Vill du vara med och stärka totalförsvaret genom att utveckla Sveriges förmåga att hantera cyberhot? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Du får tillsammans med erfarna kollegor arbeta med analys och utveckling av metoder och teknik för att förebygga och hantera cyberhot. Det kan handla om experiment kopplade till automatisering av incidenthantering, studier av mjukvarusårbarheter, automatisk generering av angreppsscenarion, värdering av säkerhetsegenskaper i digitala system, analyser av cybersäkerhetsrisker eller framtagande av nätverksmiljöer för experiment, utvärdering och övning i cyberanläggningen Crate (www.foi.se/crate). Uppbyggd kunskap tillämpas i projekt där du bidrar till att lösa konkreta cybersäkerhetsfrågor åt våra uppdragsgivare, bland annat genom att vara med och analysera möjliga eller valda säkerhetsarkitekturer och säkerhetsåtgärder.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Cyberförsvar som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik .
På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.
FOI har en av Sveriges största forskargrupper inom cybersäkerhet. Hos oss får du vara med och bidra till Sveriges cyberförsvarsförmåga samtidigt som det finns stora möjligheter till personlig utveckling och att påverka såväl dina egna arbetsuppgifter som verksamhetens inriktning. Vi arbetar med aktuella såväl som framtida utmaningar framför allt kopplat till automation, metoder och värdering inom cybersäkerhet. Till vårt förfogande har vi en av världens mest avancerade cyberanläggningar (Crate, www.foi.se/crate
) för forskning, träning, övning och utvärdering. Resultaten av vårt arbete kommer ofta till direkt användning hos våra uppdragsgivare. Mer information om vår verksamhet finns på www.foi.se/cyber
.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
en civilingenjörsexamen inom datateknik, alternativt färdigheter som FOI bedömer likvärdiga.
dokumenterat intresse för cybersäkerhet, exempelvis genom utbildningsval eller fritidsaktiviteter.
goda språkkunskaper i svenska och engelska då arbetet kräver de.
Personliga egenskaper vi värderar högt för denna tjänst är god förmåga att analysera och lösa komplicerade problem, att vara självgående och att samarbeta med andra.
Meriterande
Tidigare arbete och praktisk erfarenhet inom cybersäkerhetsområdet.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 19 Oktober 2025!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jonas Hallberg. Fackliga företrädare är Nils Karlsson (SACO) och Johan Gustavsson (OFR/S - ST). Samtliga nås på 013-37 80 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jonas.hallberg@foi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://www.foi.se/ Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Jonas Hallberg 013-37 80 00 Jobbnummer
9501501