Junior Controller Med Fokus Maxima, Va Syd
2026-02-12
Gillar du att jobba med både redovisning och controlling? Vill du jobba i en modern och målinriktad organisation med tydligt utvecklingsfokus i ett av södra Sveriges största infrastrukturprojekt MAXIMA? Då ska du läsa mer om vår tjänst som junior controller!Din kommande roll
Rollen som junior controller är en utvecklingsinriktad roll med tydlig inriktning mot finance controlling, men innehåller även en del administration och redovisning.
Rollen är organisatoriskt placerad i controllerenheten på VA SYD, men med huvudsakligt uppdrag i det strategiska investeringsprogrammet MAXIMA.
Syftet med rollen är att säkerställa kvalitet, struktur och transparens i programmets ekonomiska flöden samt att successivt utvecklas mot en mer självständig controllerroll.
Som controller kommer dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter att vara:
arbeta med fakturahantering och ekonomisk kontroll i projekt och program
säkerställa korrekt redovisning i en komplex projekt- och programmiljö samt hantera internkontroll, betalningsuppföljningar och tidrapportering
delta i uppföljning, analys och rapportering av projekt- och programutfall samt bidra till prognosarbete och ekonomiska bedömningar ur ett controllingperspektiv
medverka i och successivt ta större ansvar för OPEX-beräkningar samt stötta projektledare och kollegor i ekonomiska analyser och ekonomisk förståelse
ta fram, dokumentera och vidareutveckla rutiner, instruktioner och arbetssätt inom programmets ekonomiområde samt bidra i förbättrings- och effektiviseringsarbete kopplat till ekonomiska flöden
vara ett nära ekonomiskt stöd till projektledare, delprojekt och programmets ledning samt fungera som en sammanhållande länk mellan programmet, controllerenheten och övriga funktioner
ha många kontaktytor, både internt och externt (exempelvis leverantörer och konsulter), samt bidra i upphandlingar och avtalsprocesser ur ett ekonomiskt och administrativt perspektiv.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Du har ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt intresse för siffror, samband och ekonomisk styrning. Du är kommunikativ och kan förklara ekonomi på ett tydligt sätt, samtidigt som du skapar förtroende och påverkar genom samarbete. Du tar ansvar för dina leveranser och har ett affärsmässigt perspektiv i dina bedömningar. Du är samtidigt prestigelös och trivs i en dynamisk miljö och anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar. Självklart står du bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som sannolikt är i början av din controllerkarriär och har:
- högskoleexamen inom ekonomi
- god förståelse för redovisningsprinciper och ekonomiska flöden
- mycket god förmåga att arbeta strukturerat i ekonomisystem och MS Excel.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av redovisningsnära arbete i större organisation
- erfarenhet av controlling, analys och uppföljning.
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
