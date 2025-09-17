Junior Content Producer till Gårdssällskapet!
2025-09-17
Gårdssällskapet startades 2013 för att hjälpa matälskare att få ekologiskt kött från gården hem till dörren. Våra bönder arbetar med hållbart jordbruk på svenska ekogårdar där den biologiska mångfalden och djurens välmående blomstrar. Gårdssällskapets verksamhet genomsyras av personlig service och kvalitet. Våra kunder älskar riktigt bra mat och premiumkött, matinspiration och hälsningar från våra ekogårdar utgör en stor del av vår kommunikation. Här blir du en del av ett familjärt bolag med starka värderingar och ges en möjlighet att bidra i vårt viktiga kommunikationsarbete. Låter det som något för dig? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Gårdssällskapet är en gårdsbutik online som säljer ekologiska köttlådor. Vi köper kött från den ekologiska gården, styckar i egen regi innan vi levererar ut till konsument. Vi säljer även svenska delikatesser från små mathantverkare som ost, marmelad och chark och produkterna vi säljer är ekologiskt, småskaligt eller vilt producerade. Hela bolaget har idag runt 32 anställda och på huvudkontoret i Sundbyberg arbetar idag runt 20 personer inom bland annat inköp, sälj, utveckling och kundservice och du kommer dagligen ha kontakt med flertalet av funktionerna. Självklart samarbetar du även nära din närmsta chef och även en ytterligare Content Producer inom copy.
Några ord från din framtida chef
"Hej! Jag heter Anna och är marknads- och kommunikationschef på Gårdssällskapet. Om jag på bara några rader ska lyfta fram det bästa med att arbeta med kommunikation på Gårdssällskapet skulle jag säga att det är själva innehållet. Att få prata om mat varje dag, leta fram den härligaste bilden från någon av våra gårdar där grisarna badar lerbad och betar i gröna hagar. Göra filmer om marmorering, maillardeffekt och biologisk mångfald. Att veta att korna har det precis så bra som det ser ut på fotot - för det var vi som fotade det förra veckan. Det här är en toppentjänst för dig som gillar att jobba brett med kommunikation i många olika kanaler, både print och digitalt. Vi gör väldigt mycket själva. Fotar, filmar, redigerar, skriver, lagar mat. Pratar med bönder och klurar på bra kampanjer. Du kommer få egna ansvarsområden, och stora möjligheter att vara med och utveckla Gårdssällskapets erbjudande och kommunikation. Det blir många samarbeten med andra team för att tillsammans ge våra kunder en så bra produkt och upplevelse som möjligt. Du kommer jobba i en öppen och familjär atmosfär med högt i tak. Vi vågar testa, och blir det inte bra så testar vi igen. Vill du dessutom jobba med en produkt och ett varumärke du kan stå för - ekologiskt och småskaligt? Då kommer du att stortrivas hos oss!"
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
Som Junior Content Producer får du vara med och lyfta vårt visuella uttryck till nästa nivå. Här får du en unik chans att kombinera foto, film och grafisk produktion med projektledning och struktur - perfekt för dig som både gillar att skapa och driva saker i mål. Du blir en viktig del i att hålla vårt visuella material levande, från receptfotografering till kampanjidéer, samtidigt som du ansvarar för att vår bildbank är organiserad och att filer alltid är redo för publicering.
Du kommer exempelvis:
• Skapa grafiskt innehåll till annonser, trycksaker och förpackningar.
• Redigera material till inspirerande innehåll för sociala medier, webb och kampanjer.
• Följa med ut på gårdsbesök och fånga ögonblick på bild och film.
• Sköta kontakten med vårt tryckeri och andra leverantörer.
• Ge input till kampanjidéer ur ett visuellt perspektiv.
VI SÖKER DIG SOM
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dig som person och ditt intresse för såväl tjänsten som Gårdsällskapet som företag. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som brinner för ekologisk mat, småskaliga producenter och nya idéer. Vi erbjuder en roll där du får växa, påverka och vara med på en spännande resa där vi tillsammans utvecklar framtidens digitala gårdsbutik. Motivera väl i din ansökan varför du valt att söka och vi uppmuntrar även att bifoga exempelvis din portfolio.
Utöver det har du...
• Något eller några års erfarenhet i en liknande roll, vi ser det som särskilt viktigt att du både har och vill jobba med printat innehåll
• Goda kunskaper inom redigering av film och foto
• Mycket goda kunskaper i verktyg som Indesign / Lightroom / Photoshop el. motsvarande.
• Ett intresse för AI och promting
• Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har...
• Erfarenhet från en liknande bransch
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Sundbyberg, möjlighet till remotearbete några dagar per vecka
• Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och alla frågor kring processen hanteras av Academic Work.
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
samt rekryteringskoordinator Minna Loosaar, minna.loosaar@academicwork.se
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Gårdssällskapet på deras hemsida: https://www.gardssallskapet.se/
