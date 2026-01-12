Junior Configuration Manager
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som Junior Configuration Manager arbetar du med att specificera och säkerställa tillämpningen av konfigurationshantering genom hela livscykeln för system, produkter och tjänster. Rollen är en del av en förvaltningsnära verksamhet där du bidrar med administrativ styrning och kvalitet i dokument och informationsflöden.
Du blir en del av en Systems Engineering-organisation och ett team med flera konfigurationsledare och kollegor med angränsande kompetenser. Uppdraget passar dig som trivs i en seriös och långsiktig miljö, där samarbete och utveckling står i fokus.
ArbetsuppgifterSäkerställa att konfigurationshantering tillämpas konsekvent under hela systemets och produktens livscykel.
Arbeta med styrning och uppföljning av dokument och deras livscykel.
Bidra till struktur, spårbarhet och ordning i konfigurationsrelaterad information.
Samarbeta med kollegor inom Systems Engineering för att stödja arbetssätt, processer och efterlevnad.
KravNågot års kunskap inom minst ett av följande områden: konfigurationsledning, produktlivscykel, spårbarhetshantering eller PLM.
Relevant civilingenjörsexamen.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete i Systems Engineering-miljöer.Så ansöker du
