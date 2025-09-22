Junior Business Controller - konsultuppdrag i Göteborg
2025-09-22
Beskrivning
Vi söker en Junior Business Controller med proaktiv och lösningsorienterad inställning till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg.
Du kommer att vara en nyckelresurs i finans- och ledningsteamet och stötta med finansiell analys, rapportering och administration. Rollen innebär även förbättring av processer och systemanvändning.Dina arbetsuppgifter
Förbereda finansiella rapporter, budgetar och årsredovisningar.
Delta i månads- och årsbokslut.
Hantera likviditet, prognoser och finansiell planering.
Ge finansiella insikter och rekommendationer som stöd för affärsbeslut.
Säkerställa korrekt fakturahantering och samordning med olika intressenter.
Övervaka och förbättra processer inom leverantörs- och kundreskontra.
Säkerställa efterlevnad av interna policys och finansiella rutiner.Kvalifikationer
Ska-krav:
Kandidatexamen inom ekonomi, finans, redovisning eller liknande.
3-5 års erfarenhet inom controlling eller ekonomiadministration.
Goda kunskaper i Microsoft Excel och Office-paketet.
Erfarenhet av ERP-system (t.ex. SAP, Workday) och BI-verktyg (PowerBI, Qlik).
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta i team.
Erfarenhet av att analysera och presentera data till olika intressenter.
Meriterande:
Kunskap om finansiella regler och rapporteringsstandarder för amerikanska börsbolag.
Erfarenhet av att leda administrativa processer inom ekonomi.Anställningsvillkor
Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka.
Plats: Göteborg, på kontoret (ingen distans).
Uppdragets period: 3 november 2025 - 31 januari 2027.
Löpande presentation av kandidater sker, ansök därför omgående.
CV måste tydligt visa att du uppfyller alla ska-krav.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/803".
