Junior Account Manager (Deltid/Student) till Vericount
Vericount AB / Säljarjobb / Ystad Visa alla säljarjobb i Ystad
Är du student och vill få in en fot i tech-branschen samtidigt som du pluggar? På Vericount söker vi nu en engagerad Junior Account Manager på deltid. Det här är den perfekta möjligheten för dig som vill omsätta teori till praktik, bygga ditt nätverk och växa tillsammans med oss.
Vi letar efter dig som är en fena på relationer och som vill vara med och säkerställa att våra kunder får en sömlös upplevelse, från start till mål.
Vad du kommer att göra
Du kommer att spela en viktig roll i att vårda och utveckla våra kundrelationer. Dina huvudsakliga uppgifter blir att:
Agera kontaktperson: Hjälpa till att hantera en portfölj av kunder och säkerställa att de är nöjda och engagerade.
Stötta försäljningen: Identifiera möjligheter till merförsäljning och hjälpa till vid avtalsförnyelser.
Kundanalys: Genomföra uppföljningar och hjälpa oss förstå hur vi kan skapa ännu mer värde för kunden.
Samarbeta internt: Jobba tätt ihop med produkt- och supportteamet för att lösa kundärenden och förbättra vår service.
Bygga relationer: Skapa långsiktigt förtroende hos våra användare och beslutsfattare.
Vem vi tror att du är
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att lära.
Pågående studier: Du läser idag en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, marknadsföring, kommunikation eller liknande.
Kommunikativ stjärna: Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift (svenska och engelska) och är inte rädd för att lyfta luren.
Tekniskt intresserad: Du har god datorvana. Har du använt CRM-system eller projektverktyg tidigare är det ett plus, men inget krav, vi lär dig!
Analytisk förmåga: Du är bekväm med Excel/Google Sheets och gillar att strukturera information.
Problemlösare: Du är lyhörd för kundens behov och gillar att hitta lösningar.
Varför Vericount?
Flexibilitet: Vi förstår att studierna kommer först och anpassar arbetstiderna därefter.
Erfarenhet: Få värdefull erfarenhet av B2B-försäljning och Customer Success i ett växande bolag.
Låter det här som du? Skicka in din ansökan bestående av:
Låter det här som du? Skicka in din ansökan bestående av:
Ditt CV.
Ett kort personligt brev där du berättar varför du vill jobba med kundrelationer på just Vericount.
Har du gjort något du är extra stolt över (i skolan eller på ett jobb)? Berätta gärna kort om det!
