Junior Account Manager
Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Personal AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som vill ta nästa steg i karriären inom B2B!
Om rollen:
Som Account Manager hos oss får du en spännande möjlighet att växa i en roll där du arbetar med försäljning av moderna IT-lösningar till företagskunder. Du kommer att jobba både med nya och befintliga kunder, förstå deras behov och hjälpa dem att hitta rätt lösningar som gör skillnad i deras verksamhet.
Du blir en viktig del av vårt säljteam och får chansen att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor i en miljö som uppmuntrar lärande, initiativ och samarbete.
Vi söker dig som:
Har lite erfarenhet av försäljning- butik, fac2face, kundservice eller telesales
Är nyfiken på teknik och vill förstå hur IT-lösningar kan skapa värde för företag.
Har ett driv att nå resultat och gillar att jobba mot tydliga mål.
Är kommunikativ, lyhörd och trivs med att bygga långsiktiga kundrelationer.
Har ett affärstänk och vill utveckla din förmåga att identifiera kundbehov.
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i ett växande företag med stark framtidstro.
Möjlighet att jobba med marknadsledande produkter och tjänster inom IT.
En inkluderande och stöttande arbetsmiljö där du får växa i din roll.
Konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner.
Tydlig onboarding och kontinuerlig kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-09-12Så ansöker du
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Berätta varför du är rätt person för rollen och hur du vill utvecklas tillsammans med oss.
Ta chansen att bli en del av vår resa - vi ser fram emot att höra från dig! Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se
. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9506092