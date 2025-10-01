Jubileumsdoktorand i arkeologi
2025-10-01
Vill du arbeta med arkeologins vetenskapshistoria eller studenthistoria vid Uppsala universitet med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Institutionen för arkeologi, antik historia och kulturvård söker en doktorand i arkeologi med placering i Uppsala.
Anställningen innebär att vara del av en dynamisk och expansiv forskningsmiljö med strax under hundra medarbetare i både Uppsala och Visby. I den sammanlagda institutionsmiljön ingår sju huvudområden med undervisning på grundnivå och avancerad nivå och forskarutbildning i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, kulturvård och egyptologi.
Arkeologi är ett av Uppsala universitets äldsta ämnen. Den första arkeologiska utgrävningen i Sverige genomfördes år 1662 av Olof Verelius som samma år fick en tjänst vid universitet som professor i fäderneslandets antikviteter. Sedan 1477 har runt 20 generationer av studenter läst vid universitetet. De har levt, synts och satt avtryck - inte enbart genom texter och traditioner, utan också genom de spår de lämnat efter sig.
Uppsala universitet fyller 550 år 2027 och med kampanjen Gränslös kunskap - sedan 1477 vill vi bidra till fortsatt utveckling av universitetets kultur och kulturarv. Genom en jubileumsdonation från Uppsala universitets vänner finns möjlighet att söka en doktorandtjänst där du förväntas undersöka arkeologiämnets utveckling, arkeologins vetenskaps- eller verksamhetshistoria och/eller studenternas historia och materiella kultur vid Uppsala universitet. Vad tycker du bör uppmärksammas och undersökas i en avhandling i samband med jubileet? Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar normalt fyra år nettostudier och finansieras med anställning som doktorand. Doktorander förutsätts bidra till institutionens arbetsmiljö genom regelbunden närvaro, bedriva kursläsning och avhandlingsarbete på heltid samt aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet. För vidare information, se studieplan som reglerar forskarutbildning inom arkeologi. Undervisning eller enklare administrativ tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma enligt överenskommelse. Anställningen förlängs i motsvarande omfattning.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå inom arkeologi är den som har:
- avlagt examen på avancerad nivå inom arkeologi, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom arkeologi, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- förmåga att läsa och förstå svenska texter obehindrat. Så ansöker du
Ansökan, som kan vara skriven på svenska eller engelska, ska innehålla:
- introduktionsbrev (max 2 A4-sidor) som beskriver dig själv och varför just du är lämplig för denna anställning,
- sökandes CV där utbildningsgång framgår (max 2 A4-sidor),
- kontaktuppgifter till två referenspersoner,
- examensarbete på avancerad nivå (om ett sådant ingick i utbildningen) och eventuella publikationer,
- forskningsplan (max 10 A4-sidor), inkl. projektets relevans i förhållande till jubileumsdonationen, frågeställning, forskningsläge, material- och metodfrågor.
- kopior på examensbevis eller motsvarande som dokumenterar behörighet
Bedömningskriterier
En antagningskommitté granskar ansökningar och avger en rekommendation till institutionsstyrelsen utifrån 1) forskningsplanens originalitet, kvalitet, genomförbarhet och relevans; 2) den sökandes kvalifikationer för den tänkta forskningsuppgiften; 3) den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning generellt; 4) kvaliteten på den sökandes inlämnade examensarbete; 5) den sökandes förmåga att genomföra forskningsuppgiften inom satta tidsramar. I antagningsprocessen kommer ett urval av de sökande att inbjudas till en intervju. Arbetsprov kan komma att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-01-05 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Karl-Johan Lindholm, karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se
, 018-471 20 81; studierektor för forskarutbildningen Michael Lindblom, michael.lindblom@antiken.uu.se
, 018-471 75 53.
Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober 2025, UFV-PA 2025/2975.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
