Jobbcoach/Utbildningscoach
2026-03-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
I rollen som handledare kommer du att arbeta med att vägleda och coacha arbetssökande i dennes individuella resa mot arbete eller studier. Detta inom ramen för Arbetsförmedlingens upphandlade matchningstjänst Rusta och Matcha 2. För att trivas i rollen behöver du vara relationsskapande och stimuleras av att möta människor i en förändringsprocess. Arbetet ställer stort krav på dokumentation och du behöver kunna strukturera och arbeta metodiskt utifrån uppsatta mål och resultat.
Det är meriterande om du sedan tidigare har arbetat med någon av Arbetsförmedlingens matchningstjänster. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet i denna rekrytering.Publiceringsdatum2026-03-07Kvalifikationer
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Med eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar
• Rekrytering
• Omställningsarbete för arbetssökande
• Studie- och yrkesvägledning
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
• Arbete med social- och grupp-psykologi
• Karriärvägledning
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.
Är du den vi söker?
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
