Jobbcoach/Handledare

AB Jobbservice & Co / Administratörsjobb / Haninge
2025-10-06


Vi söker fler drivna och engagerade medarbetare till vårt team!
AB Jobbservice & Co är ett jobbförmedlings- och utbildningsföretag som utför tjänster till företag samt är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.
Arbetet innebär att matcha och stödja människor ut i arbete eller hjälpa dem hitta vägen till arbete via studier. Vi söker dig som tycker om att arbeta mot resultat och tycker om att jobba med människor både enskilt och i grupp genom individuella samtal och workshops.
Du är en lyhörd person och är van att ha mycket kontakt med andra människor. Din förmåga att skapa goda och långsiktiga relationer är stor.
Som person är du förtroendeingivande, affärsmässig och prestigelös.
Vi står för sunda värderingar och är måna om att våra medarbetare tillför positiv energi och bidrar till trivsel och samarbete, vilket också gör det viktigt att du ser dig själv som en lagspelare med som kan arbeta självgående. Vi lägger mycket vikt vid personlig lämplighet,
Ansök genom att skicka in ditt CV och Personliga brev.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handen".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Jobbservice & Co (org.nr 559369-7989)

Arbetsplats
AB Jobbservice

Jobbnummer
9542100

