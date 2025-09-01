Jobba som personlig assistent hos mig på Södermalm, timvikarie
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Jag är en utåtriktad, glad och positiv man på 46 år. Boende på Söder i Stockholm. Till mina intressen hör musik, träning och att umgås med min familj och nära vänner. När jag gick på gymnasiet råkade jag ut för en svår trafikolycka. Efter olyckan behöver jag hjälp med de flesta vardagliga bestyren.
Nu söker jag en person som ser mina behov och som vill hjälpa mig att få den normala och välfungerande vardagen som jag vill ha och som kan hoppa in vid behov. Du kommer att ingå i ett väl sammansvetsat team där vi har en god stämning.
Vem söker jag?
Jag söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Du ska veta vad det betyder att assistera en person i stort och smått. Du får jättegärna vara intresserad av att laga mat, då jag själv är det. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, natt och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg samt epilepsi
Övrig information
Anställningsform: Timvikarie vid behov
Arbetstider: Dag, kväll och journatt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Linn Viinikainen linn.viinikainen@frosunda.se Jobbnummer
9485431