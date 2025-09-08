Jobba som däckskiftare!
2025-09-08
StudentConsulting söker dig som vill ha ett fysiskt arbete och jobba som däckskiftare! Har du bilintresse och är tillgänglig för arbete med start i början av okt?
Som däckmontör kommer dina huvudsakliga uppgifter bestå av att skifta och montera däck på fordon tillsammans med härliga kollegor. Arbetet innebär även mycket kundkontakt så det är viktigt att vara serviceinriktad och tillmötesgående. Arbetet kan vara fysiskt krävande.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd utav StudentConsulting och kommer arbeta åt vår kund. Anställningen kommer att påbörjas i samband med däckskiftarsäsongen och pågår från vecka 42-45
Tveka inte att söka redan idag då urval och intervjuer genomförs löpande.
DETTA SÖKER VI
För denna tjänst krävs B-körkort. Vi tror att du trivs att jobba i ett högt tempo, gillar att arbeta fysiskt och har lätt för att samarbeta med andra människor. Har du dessutom ett fordonsintresse och erfarenhet av kundservice är det ett stort plus. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av däckmontering samt innehar truckkort A.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
