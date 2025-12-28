Jobba extra som städare i Göteborg
Astani Wear AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2025-12-28
Vi söker en noggrann och ansvarstagande person som vill arbeta extra med städning av vår kunds kontor och fastigheter i Göteborg.Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Städning av kontor, kök, konferensrum och toaletter
Städning av fastigheter, trapphus och gemensamma utrymmen
Tömning av sopor och påfyllning av förbrukningsmaterial (t.ex. i toaletter och kök)
Dammsugning, moppning och allmän rengöring för att hålla lokalerna välstädade och inbjudande
Rapportering av eventuella brister, skador eller behov av åtgärder
Vem vi söker:
Du är en noggrann och strukturerad person som trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete. Du har ett öga för detaljer, uppskattar ordning och vill bidra till en trivsam miljö för både kunder och medarbetare. Erfarenhet av städning är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är att du är engagerad och vill göra ett bra jobb.
Du pratar svenska eller engelska, gärna båda.Om tjänsten
Plats: Göteborg
Omfattning: Behovsanställning, flexibla arbetstider (morgon, kväll eller helg)
Start: Så snart som möjligt
Låter detta som ett arbete för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/
