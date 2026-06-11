Finjagården Söker Timvikarier Natt
Finjagården Aktiebolag / Behandlingsassistentjobb / Hässleholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Hässleholm
2026-06-11
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Finjagården är ett behandlingshem som erbjuder småskalig och högspecialiserad behandling för personer med personlighetsproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression, missbruk, självskadebeteende, ångest, OCD, och trauma. Vi utför även psykiatriska utredningar.
Våra behandlingsmetoder är KBT, DBT, ACT Matrix, PE och EMDR och vi arbetar utifrån ett biopsykosocialt synsätt.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder timvikariat i ett av Sveriges ledande behandlingshem, där vårt arbete präglas av biopsykosocialt synsätt, där vi ser till hela människan.
Finjagården är en verksamhet med lång erfarenhet och som aktivt arbetar med utveckling där vi tillsammans skapar en lärande organisation utifrån personal och klientperspektiv.
Vi söker dig som är ansvarsfull och kan arbeta självständigt.
Din profil:
utbildad behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog med några års erfarenhet av liknande arbete.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med metoder DBT och/eller KBT , MI.
god förmåga att känsloreglera och hantera stressiga situationer
professionellt bemötande; insikt i vad det innebär att vara personlig och privat
trygghet i sig själv för att fatta beslut
god dokumentationsförmåga
flexibelt arbetssätt
god självinsikt och öppenhet i att arbeta aktivt med egen utveckling
villighet och nyfikenhet att vara en del av lärande organisation
AnsvarsfullPubliceringsdatum2026-06-11Övrig information
Rekrytering sker löpande, så vi ser gärna till att du skickar din ansökan så snart du kan.
I vår rekrytering sätter vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka personligt brev samt ett fullständigt CV till rekrytering@finjagarden.se
.
Välkommen med din ansökan ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: rekrytering@finjagarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TIMVIKARIE NATT". Arbetsgivare Finjagården Aktiebolag
(org.nr 556405-1950), http://www.finjagarden.se
Finja 9062 (visa karta
)
281 93 FINJA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Finjagården Kontakt
Samordnare
Amanda Gustafsson amanda.gustafsson@finjagarden.se 0723539699 Jobbnummer
9959906