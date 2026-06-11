Bilmekaniker Biträde
Scandex Bilverkstad AB / Maskinreparatörsjobb / Järfälla Visa alla maskinreparatörsjobb i Järfälla
2026-06-11
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Bilmekanikerbiträde sökes
Vi söker en noggrann och engagerad bilmekanikerbiträde till vår verkstad. Du kommer att hjälpa till med enklare service- och reparationsarbeten, felsökning, däckskiften, underhåll samt hålla ordning i verkstaden.
Vi söker dig som:
Har ett intresse för bilar och teknik
Är händig och gillar praktiskt arbete
Är ansvarstagande, noggrann och vill lära dig mer
Erfarenhet från verkstad är meriterande men inget krav
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas inom fordonsbranschen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: scandexbilverkstadab@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandex Bilverkstad AB
(org.nr 559554-8685)
Saldovägen 3 Lokal No 16 (visa karta
)
175 62 JÄRFÄLLA Kontakt
Administrator
Muhammad Mohsin Idrees scandexbilverkstadab@gmail.com 0734794908 Jobbnummer
9959902