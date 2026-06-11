Bilmekaniker Biträde

Scandex Bilverkstad AB / Maskinreparatörsjobb / Järfälla
2026-06-11


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Bilmekanikerbiträde sökes
Vi söker en noggrann och engagerad bilmekanikerbiträde till vår verkstad. Du kommer att hjälpa till med enklare service- och reparationsarbeten, felsökning, däckskiften, underhåll samt hålla ordning i verkstaden.
Vi söker dig som:
Har ett intresse för bilar och teknik
Är händig och gillar praktiskt arbete
Är ansvarstagande, noggrann och vill lära dig mer
Erfarenhet från verkstad är meriterande men inget krav

Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas inom fordonsbranschen.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: scandexbilverkstadab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Scandex Bilverkstad AB (org.nr 559554-8685)
Saldovägen 3 Lokal No 16 (visa karta)
175 62  JÄRFÄLLA

Kontakt
Administrator
Muhammad Mohsin Idrees
scandexbilverkstadab@gmail.com
0734794908

Jobbnummer
9959902

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