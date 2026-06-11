Undersköterska till nattpatrullen i Lunds kommun
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2026-06-11
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Nu söker vi två nya medarbetare till hemvården natt med utgångspunkt i Veberöd!
Som en del av vårt nattteam skapar du trygghet, ger stöd och bidrar till en lugn och säker natt för våra brukare. Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar tillsammans med kunniga och engagerade kollegor för att göra skillnad varje arbetspass.
Vi arbetar med moderna och smarta digitala lösningar, som mobila trygghetslarm och digitala lås. Du har alltid scheman och dokumentation nära till hands via telefon eller surfplatta.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i nattpatrullen har du en viktig roll i att skapa trygghet och livskvalitet för personer som bor kvar i sina egna hem. Under natten utför du omsorgs- och omvårdnadsinsatser, hanterar inkommande trygghetslarm och genomför uppgifter delegerade av sjuksköterska.
Arbetet innebär nära kontakt med våra brukare och ställer krav på ett professionellt bemötande, god dokumentation och ett kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du dokumenterar i Lifecare och samverkar med kollegor inom hemtjänsten samt med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Du kommer för närvarande att ingå i en mindre arbetsgrupp som har sin utgångspunkt i hemvårdens lokaler i Veberöd och som ansvarar för insatser i Veberöd, Dalby, Södra Sandby och Genarp. Tjänsten innebär arbete nattetid med tjänstgöring varannan helg. Arbetstiden är förlagd mellan kl. 22.00 och 07.30, och heltid motsvarar 34,33 timmar per vecka.
Vi söker dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med lång erfarenhet av omsorgsarbete och av att bemöta brukare med varierande behov, gärna från arbete inom hemvården. Du har manuellt körkort och är van vid att arbeta nattetid, inklusive mörkerkörning. Erfarenhet av vård i livets slutskede är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav, liksom att du är bekväm med att använda dator och mobil i arbetet. Eftersom en stor del av arbetstiden innebär ensamarbete behöver du vara både trygg och självständig. Du behöver kunna fatta egna beslut och kunna hantera både planerade insatser och oförutsedda situationer som kan uppstå under arbetspasset.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Hemvården natt är en arbetsgrupp på 50 erfarna undersköterskor som utför all hemvård nattetid i Lunds kommun. Varje natt utgår en grupp från centrala Lund och arbetar inom tätorten och en mindre grupp från Veberöd som arbetar i Veberöd, Dalby, Södra Sandby och Genarp. Arbetet utförs med bil, så körkort och god körvana är ett krav.
Hemvårdens mål är att utföra uppdragen med hög kvalitet utifrån den enskildes behov och önskningar, samt att ge möjlighet till ett kvarboende i sin egen bostad.
Möt en kollega här: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/gunnel-jobbar-som-underskoterska-i-nattpatrullenPubliceringsdatum2026-06-11Övrig information
Ansök genom att bifoga ditt CV. I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vi tillämpar löpande urval under ansökningstiden.
Aktuell lönebild för olika befattningar i Lunds kommun hittar du här: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Varmt välkommen med din ansökan!
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, Polisen.se
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, Polisen.se
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4427936 Jobbnummer
9959893