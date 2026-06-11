Interim Avdelningschef - offentlig verksamhet i förändring
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2026-06-11
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För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren interim avdelningschef till ett verksamhetskritiskt uppdrag inom offentlig sektor.
Det här är en möjlighet för dig som är en trygg ledare med dokumenterad erfarenhet av att leda genom förändring. Du trivs i komplexa organisationer, drivs av utveckling och ser möjligheterna i digitalisering och AI som verktyg för att skapa verklig verksamhetsnytta.
Placering: Borås
Start: 24 augusti 2026
Uppdragets längd: till och med 31 januari 2027
Omfattning: cirka 900 timmar
Arbetsform: huvudsakligen på plats. Efter en inledande period finns möjlighet till distansarbete upp till cirka 40 procent, beroende på verksamhetens behov.
Om uppdraget
Vår kund står inför en övergångsperiod och söker en interim ledare som kan säkerställa stabilitet, kvalitet och leverans samtidigt som verksamheten fortsätter sin utvecklingsresa.
Som avdelningschef får du det övergripande ansvaret för en verksamhet med cirka 60 medarbetare och omkring 250 externa experter. Du har personalansvar för fyra enhetschefer samt stabsfunktioner och ingår i organisationens ledningsgrupp.
Uppdraget innebär att leda verksamheten framåt med fokus på utveckling, förändringsledning och modernisering. En viktig del av rollen är att bidra till organisationens fortsatta arbete inom digitalisering och AI samt att omsätta möjligheterna i konkreta verksamhetsförbättringar.
Ansvarsområden
Leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål
Säkerställa kvalitet, effektivitet och leveransförmåga
Leda och utveckla underställda chefer
Driva förändrings- och utvecklingsinitiativ
Ansvara för verksamhetsplanering, uppföljning och budgetarbete
Bidra aktivt i ledningsgruppens strategiska arbete
Driva utveckling inom digitalisering och AI
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet från seniora chefsroller med personal-, verksamhets- och budgetansvar
Har dokumenterad erfarenhet av att leda andra chefer
Har erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Är van att fatta beslut, skapa riktning och genomföra förändring
Har ett strategiskt intresse för digitalisering och AI samt erfarenhet av att omsätta nya möjligheter i verksamheten
Har relevant högskole- eller universitetsutbildning. Relevant utbildningsbakgrund kan exempelvis vara ekonomi, statsvetenskap, beteendevetenskap, juridik eller annan utbildning som bedöms relevant i kombination med erfarenhet.
Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande, men vi välkomnar även kandidater från privat och kommunal verksamhet.
Vi söker en ledare som leder med tydlighet, integritet och mod.
Du är handlingskraftig, trygg i att fatta beslut och har förmågan att skapa förtroende i organisationen.
Du vågar utmana invanda arbetssätt, driva utveckling framåt och navigera i förändring utan att tappa fokus på verksamhetens uppdrag och resultat. Samtidigt är du en ledare som skapar förutsättningar för andra att lyckas. Du bygger starka team, utvecklar chefer och medarbetare och skapar engagemang även i perioder av förändring.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu.
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Ronja Sert, ronja.sert@novare.se
, 076 345 73 43
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 25 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782)
Österlånggatan 9 (visa karta
)
503 31 BORÅS Arbetsplats
Swedac Jobbnummer
9959904