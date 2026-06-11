Sales Development Representative till New Minds!
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New Minds är ett specialistbolag inom rekrytering och kompetensförsörjning med fokus på juniora ingenjörer. Vi är ett litet och snabbfotat bolag som värdesätter nära kundrelationer och hög aktivitetsnivå — och nu söker vi en person som vill vara mitt i det.
Rollen
Som Sales Development Representative på New Minds är du en nyckelperson i vår tillväxtresa. Du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, skapa kontakt med rätt beslutsfattare och bygga relationer som leder till nya rekryteringsuppdrag.
Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar att ha många dialoger igång samtidigt och drivs av att skapa affärer från grunden. Med stöd av våra etablerade arbetssätt, starka kandidatnätverk och attraktiva erbjudanden får du rätt förutsättningar för att lyckas.
Vi tror på tydliga mål, men inte på en kultur där allt handlar om individuella KPI:er. På New Minds arbetar vi som ett team där vi stöttar varandra, firar framgångar tillsammans och fokuserar på att skapa värde för kunder och kandidater. Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
– Arbeta proaktivt med nykundsbearbetning inom utvalda branscher
– Identifiera och kontakta relevanta beslutsfattare
– Boka och genomföra kundmöten
– Presentera kandidater proaktivt och omvandla dialoger till konkreta rekryteringsuppdrag
– Bygga långsiktiga relationer med kunder och utveckla ett starkt nätverk
– Arbeta strukturerat med våra verktyg, processer och kandidatpipeline för att driva affärer
Vem vi söker
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av tjänsteförsäljning, gärna inom rekrytering eller bemanning. Du är van vid ett högt aktivitetsdrivet arbete och motiveras av att skapa resultat genom eget driv och initiativförmåga. Vi ser även gärna att du har teknisk förståelse och en ingenjörsbakgrund.
För att lyckas i rollen tror vi också att du:
– Har lätt för att skapa förtroende och bygga starka relationer
– Är självgående, strukturerad och trivs med att hantera flera processer parallellt
– Är nyfiken på teknik, industri och de kompetensutmaningar företag står inför
– Kommunicerar professionellt och tydligt på både svenska och engelska
– Har tidigare arbetat mot KPI:er och mätbara resultat
– Har erfarenhet av LinkedIn Sales Navigator eller liknande prospekteringsverktyg
Varför ska du välja oss? På New Minds handlar det om mer än bara jobbet – när du kliver in hos oss får du:
• Kultur av gemenskap: En inkluderande företagskultur där dina idéer värdesätts och ditt engagemang uppskattas. Vi firar framgångar tillsammans, tränar på lunchen och gör roliga aktiviteter – allt för att skapa en inspirerande och stöttande miljö.
• En kreativ och dynamisk arbetsmiljö: Ingen dag är den andra lik, och vi älskar att hitta nya lösningar och arbetssätt för att ligga steget före.
• Frihet och ansvar: Vi tror på dig. Därför får du frihet att påverka ditt arbete, men också stort ansvar för ditt arbete. Du har även möjlighet att växa i takt med att New Minds växer.
• Ett meningsfullt arbete: Du får vara en nyckelspelare som påverkar både våra kunders och konsulters framgång – varje dag.
Välkommen med din ansökan till New Minds – där vi tillsammans skapar framtidens IT-talanger! Sista ansökningsdag är den 31/8-2026. Urval och process kommer startas upp i slutet av sommaren. Vid frågor kontakta Linn Alholt Uggla på linn.alholt.uggla@newminds.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7850523-2048832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Professional Minds AB
(org.nr 556990-8105), https://jobs.newminds.se
Kungsportsavenyen 37 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
New Minds Jobbnummer
9959912