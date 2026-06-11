Är du socialpedagog och vill göra skillnad i unga människors liv?
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2026-06-11
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Viver – stöd för livet
Viver är en privat aktör som erbjuder kvalificerade sociala insatser i form av stödboende för ungdomar och unga vuxna i åldern 16–20 år. Vår verksamhet bygger på en stark tilltro till människans förmåga att förändra sitt liv – med rätt stöd.
Vi arbetar med ungdomar som befinner sig i utsatta livssituationer, ofta kopplat till social problematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet eller otrygga hemförhållanden. Viver har tillstånd från IVO för både stödboende och familjehemsverksamhet och är en trygg och professionell samarbetspartner till socialtjänsten.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Vi söker nu en socialpedagog till rollen som kvalificerad kontaktperson – en viktig nyckelperson i vår verksamhet.
Som kontaktperson har du ett helhetsansvar för de ungdomar du arbetar med och driver deras process framåt, från planering till uppföljning. Du arbetar nära både ungdomarna och dina kollegor, och bidrar aktivt till att utveckla både individernas förutsättningar och verksamheten som helhet.
Det här är en roll för dig som vill göra verklig skillnad – på riktigt.Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Planera, genomföra och följa upp insatser utifrån varje ungdoms behov
Vara huvudkontaktperson för ett antal ungdomar
Samverka med socialtjänst och andra myndigheter
Dokumentera löpande och bidra till ett strukturerat kvalitetsarbete
Samarbeta nära kollegor för att skapa en trygg och stabil vardag för ungdomarna
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i dig själv och har ett genuint engagemang för människor. Du har förmåga att kombinera struktur med ett varmt och professionellt bemötande – även i krävande situationer.
Du har:
Förmåga att arbeta strukturerat och dokumentera löpande
God kommunikativ förmåga och ett motiverande arbetssätt
Förmåga att hantera komplexa situationer på ett lugnt och professionellt sätt
Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till god teamkänsla
Hög personlig mognad och god självkännedom
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildning som socialpedagog eller annan relevant utbildning
B-körkort (automat)
Meriterande
Utbildning i motiverande samtal (MI)
Erfarenhet av arbete med NPF
Erfarenhet av dokumentation i socialt arbete
Erfarenhet av psykiatri eller utbildning inom området
Kunskap om hedersrelaterat våld och våld i nära relationer
Kunskap om trauma och PTSD
Det här får du hos oss
Hos Viver blir du en del av en engagerad och kompetent organisation där kvalitet, utveckling och omtanke står i centrum.
Vi erbjuder:
En meningsfull roll där du gör skillnad i människors liv
Ett engagerat team med hög kompetens och stark sammanhållning
Regelbunden handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Konkurrenskraftiga villkorÖvrig information
📍 Placeringsort: Stockholm – Globen
📅 Omfattning: Timanställning med flexibla arbetstider. Arbetet omfattar dag-, kvälls- och helgpass, där beredskap ingår.
📄 Anställning: Timanställning
💰 Lön: Individuell lönesättning
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till jobbstodboende@viver.se
senast 2025-06-30.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor, kontakta Viver via samma e-postadress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: jobbstodboende@viver.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viver AB
(org.nr 559054-5520) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9959895