Lärare i årskurs F-3 till Utbynässkolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-06-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Beskrivning
Utbynässkolan är en F-3 skola med cirka 200 elever och cirka 25 anställda inklusive professionerna inom EHT. Det är en liten och trygg skola med närhet till naturen och vår skolskog. Lokalerna är nyrenoverade med en helt ny skolmatsal och idrottssal. Skolgården är också nyligen upprustad med nya lekredskap. På skolan har vi ett öppet klimat och tillsammans med våra ambitiösa elever och engagerade föräldrar samarbetar vi med en tydlig målinriktning för att skapa trygghet och trivsel för eleverna. Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och trygg lärare till årskurs 1. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför, följer upp och utvecklar undervisningen. Du ansvarar för att skapa en varierad, tillgänglig och lustfylld undervisning med elevernas kunskapsutveckling och välmående i fokus.
I uppdraget ingår undervisning, mentorskap och nära samverkan med elever, vårdnadshavare, kollegor, elevhälsa och övrig personal. Du dokumenterar och följer upp elevernas utveckling samt bidrar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att alla elever ska ges goda förutsättningar att nå läroplanens mål. Du ser skolans hela uppdrag och bidrar till gemensamma mål, ett gott arbetsklimat och en trygg lärmiljö. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för årskurs F–3. Behörighet i matematik, svenska, So, No, teknik och engelska är ett krav. Behörighet i franska är meriterande. Du som söker har erfarenhet av arbete med barn med funktionsvariation.
Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har erfarenhet av att möta elever i behov av stöd, anpassningar och särskilda insatser. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och relationsskapande. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi ser relationen mellan lärare och elev som en viktig grund för lärande, trygghet och utveckling.
Du är samarbetsinriktad och bidrar aktivt till ett respektfullt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Du kommunicerar professionellt, är lyhörd för din omgivning och har förmåga att förstå och möta olika behov.
Du arbetar självständigt och initiativrikt i din undervisning, samtidigt som du ser värdet av gemensam planering, kollegialt lärande och samarbete i arbetslaget. Du tar ansvar för gemensamma arbetsuppgifter och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.
Eftersom vår verksamhet är i ständig utveckling ser vi gärna att du är nyfiken och vill bidra med idéer, perspektiv och erfarenheter. Du är öppen för att utveckla metoder, arbetssätt och tankesätt tillsammans med dina kollegor, med elevernas bästa i fokus.
Välkommen till en arbetsplats där idéer får ta plats och där vi tillsammans skapar en trygg, kreativ och lärorik miljö för våra elever. Här bryr vi oss om varandra, stöttar varandra i vardagen och bidrar till en positiv och inkluderande stämning.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Joachim Varga, Sveriges Lärare joachim.varga@fvsverigeslarare.se 031-7015538 Jobbnummer
9959899